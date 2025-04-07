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娛樂 最新消息

（影）知名經紀人孫德榮銀行股賠6位數 暴怒髒話飆川普

知名經紀人孫德榮忍不住用髒話飆罵川普，還說他是流氓。（翻攝自臉書）知名經紀人孫德榮忍不住用髒話飆罵川普，還說他是流氓。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國總統川普於台灣時間3日宣布祭出「對等關稅政策」，台灣對等關稅為32％，今（7）日全球股市慘遭血洗，台股更是一片綠油油。知名經紀人孫德榮光是銀行股就賠了6位數，氣得他忍不住用髒話飆罵川普，還說他是流氓。

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孫德榮在社群平台曬出一段影片，並配文：「X他媽的 @川普，你真的是流氓，只要美國贏全世界都可以輸掉，我X！」影片則是他在苗栗露營區拍攝，孫德榮在影片中說，川普太爛了，所以讓他太生氣，必須出門放鬆心情。孫德榮透露自己銀行股賠了11萬，還是因為他買國債券必須買銀行股，現在血流成河，只好放著不管。

孫德榮（右）認為川普只求美國贏，全世界都輸掉川普也不在乎。（翻攝自臉書）孫德榮（右）認為川普只求美國贏，全世界都輸掉川普也不在乎。（翻攝自臉書）

拍攝的露營場地是孫德榮過去旗下男團、現已解散的「太極」成員太凱所經營，就算風景秀麗、鳥語花香，孫德榮對川普還是很氣，他講著講著又忍不住大動肝火。

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孫德榮暴怒的原因倒不是損失了多少金額，純粹是心情不爽，他罵：「川普你什麼爛東西啊，你是流氓啊，你想怎樣人家就要怎樣配合你喔？全世界這樣亂你爽嗎？怎麼會這樣呢？你知道多少人沒飯吃嗎？」更感爛這波下跌不知要跌到怎樣才能探底。

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