瘦子開嗆ØZI「只勾二嫂」 饒舌歌手見好友「參戰」尷尬回應

導演劉立（左起）率邱姿雅、胡智強、五木出席《藍色假期》特映記者會。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕瘦子近日在歌詞中點名開砲ØZI「只勾二嫂」，引起討論。饒舌歌手五木今（7日）出席公視台語台電視電影《藍色假期》特映記者會，對於瘦子開砲事件，五木表示有看到新聞，「瘦子是很厲害的前輩，覺得他很帥」。

相關新聞：瘦子開戰Øzi勾二嫂「是活的他都搞」Keanna發聲洩心緒

請繼續往下閱讀...

五木的好友Asiaboy禁藥王疑似加入戰局，在Threads發文標記ØZI開嗆：「君子報仇十年不晚，ØZI看你被嗆真的超爽的，講不出內涵的人也配一線？呸。」貼文不久就遭刪除，Asiaboy禁藥王後來解釋說：「進場時機不對，我再等等好了。」五木被問及此事，一頭霧水地表示，自己很少用網路，不發表太多意見，緩頰說：「大家都有很多工作要忙，顧好自己的事情比較重要。」他稱自己不會想藉歌詞嗆人，「我現在很快樂、很幸福」。

五木在《藍色假期》飾演巨星歌手。（公視台語台提供）

五木在《藍色假期》飾演厭倦演藝圈的饒舌歌手，鄉下女孩邱姿雅想藉由他的關係進入演藝圈。被問戲外有無被倒貼的經驗，他突然放閃說：「我很愛我女朋友，我女朋友對我超好。她對我很放任，但我不能辜負她的信任。我眼裡只有三個女人，我媽、我姊、我女友。」透露與圈外女友交往近1年，有無結婚計畫？他笑稱自己能力還不夠。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法