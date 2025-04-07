矽谷工程師800萬積蓄蒸發！男歌手急返美賺養老基金

DJ DAPUN將告別歌壇。（胖曲製作工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自加州的電音製作人兼DJ DAPUN（大胖）發新單曲〈不懂製杖〉，探討靈學迷信流行成社會現象吐理工男心聲，也無預警拋出震撼彈，預告年底返美當工程師，發行最後一張專輯後正式告別樂壇。

DJ DAPUN將告別歌壇。（胖曲製作工作室提供）

新單曲把自己身為理工男無法理解現今社會充斥各式各樣的靈學迷信的亂象，透過幽默諧音梗方式寫成歌藉此抒發心情及想法；DAPUN坦言當初是因為看到電影〈周處除三害〉而引發靈感，「看完電影深深有感有現在社會太多迷信及邪教，同時又覺得這樣的信念能蠱惑人心實在太厲害，因此除了藉這首歌 DISS這些邪門歪道外，同時也享用這歌激勵自己能寫出讓人信服的音樂。」

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2021年他放棄矽谷工程師頭銜，返台圓歌唱夢，如今坦言「積蓄快燒光」，闖樂壇四年多的他透露每一年在音樂製作宣傳上的花費近200萬，「前後就花了800萬出片，然而我四年的總收入其實才100萬，所以也該回美國賺錢開始存養老基金啦！」

DJ DAPUN將告別歌壇。（胖曲製作工作室提供）

不過DAPUN完全不後悔自己當初做的決定，在與許多音樂的的合作中吸取到許多養分，還上了《大嘻哈時代2》 比賽得到寶貴經驗，「從迎合大家喜歡的主題到現在每首歌都講出自己餒新想法，儘管不那麼流行但是自己很喜歡的音樂，我覺得很開心．錢再賺就有了！」把音樂當成終生興趣的他更表示：「回美國後還是會繼續做一些幕後的音樂製作工作，人生不能沒有音樂！」

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