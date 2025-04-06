百萬網紅Cheap網路爆料關說 議員親上火線回應

百萬網紅Cheap公開在網路上點名台南市分局發生關說事件。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕百萬網紅Cheap今（6）在社群平台發文指控台南員警具名投訴，分局長接受議員陳皇宇關說施壓，要求車禍筆錄將無辜民眾列入，員警拒絕卻遭記申誡處分，對此，台南第一分局分局長章振國指出：車禍當事人主張列入前方違停車輛，員警二度拒絕並用詞不當，故督察組方以申誡處分。

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Cheap在文章一開頭就用「台南第一分局又被關說了」聳動標題吸引人，並指出今年2月22日，有個剛滿18歲的女生，車禍撞到名車擔心賠償金額高昂，「想硬把旁邊路過、根本沒撞到她的車也扯進來，讓那台無辜的車一起賠錢」。Cheap還特別備註：「絕對不是違停，是前車打右轉方向燈準備進入保養廠，因為有車要出來，還有人在指揮，且車輛有移動，而妹妹騎機車，沒注意後方來車，直接轉出去發生車禍」。

被Cheap點名「關說」的議員陳皇宇覺得自己僅是建議員警依法規將當事人的意見補充在筆錄中，「這樣也叫關說嗎？」（陳皇宇提供）

Cheap指員警調路口監視器察看後，發現該車與車禍完全無關，故拒絕列入筆錄。車禍的18歲女生心有不甘「跑去找一個關廟的議員 #陳皇宇 來施壓」。Cheap不但點名議員，還指分局長被議員關心之後就找員警談話，但員警堅持無須將其他無關車輛牽扯至本案，所以遭到「秋後算帳」。

對此，台南分局分局長章振國明確指出，現在基層同仁取締酒駕違規，如果長官關說，必然連長官一起錄進密錄器，移送法辦，絕無關說、施壓；更何況從車禍事發當天到今天，他完全沒有跟該名員警說過一句話，或有過接觸。何來「被議員施壓就跪了，叫員警配合一下？」說法。

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被點名的議員陳皇宇也親回，女大生僅是想陳述「有一輛轎車臨停，進而影響其行車路線」，但卻遭員警反駁、不被採用；接獲陳情後，他僅是建議員警依法規將當事人的意見補充在筆錄中，「這樣也叫關說嗎？」再者員警並非「車輛行車事故鑑定會」，為何不把當事人的意見記錄下來？感覺公親變事主。

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