梁靜茹給的勇氣！Energy大馬宣布新身分 開大藥房治疑難雜症

Energy到馬來西亞開唱，獻唱許多動感歌曲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣男團Energy昨（5日）在馬來西亞吉隆坡舉辦「一觸即發」演唱會，除了獻唱自己的作品，也特別翻唱馬來西亞當地歌手經典作品致意。

Energy為了拉近與馬來西亞粉絲的距離，特別翻唱大馬歌手梁靜茹的《勇氣》還有光良的《童話》，剛好這兩首歌都是光良的創作，光良也送花為Energy打氣。

請繼續往下閱讀...

Energy到大馬舉辦演唱會，在舞群助陣下勁歌熱舞。（相信音樂提供）

演唱會由鼓鼓擔任開場嘉賓，他以《為愛而愛》做為開場曲，並帶來《他一定喜歡你》、《當我變成我們》等超甜情歌，由於鼓鼓與蕭秉治組成的限定團體「GX」，5月3日也將在吉隆坡舉辦「大玩一票」演唱會，他大膽在現場向Energy「借人」，笑說：「我只要跟哥哥們借100個人就好，成功的話就請哥哥們喝咖啡！」希望Energy歌迷也能支持他和蕭秉治的演唱會。

主角Energy以《Come On》、《Here I Am》等勁歌炒熱氣氛，也首唱全新單曲《同病相戀》，團員笑說：「我們有了新的身份，最近開了Energy大藥房，我們就是藥師，專治各位疑難雜症、心情沮喪或是一直想Energy的病，今天都會把大家治好！」

鼓鼓擔任開場嘉賓，預告他和蕭秉治5月也要去吉隆坡開唱。（相信音樂提供）

現場有位來自新加坡的歌迷談到，中學時期因為喜歡Energy而遠渡重洋到台灣唸書學中文並獨自生活，最喜歡的成員是書偉，現在已經回到新加坡持續努力。團員一聽笑說：「是不是因為書偉結婚了才回到新加坡！」歌迷趕緊回答：「不是啦！」對話逗得全場大笑。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法