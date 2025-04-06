南拳媽媽張傑掏空家底打造健美夢 柯有倫、夢多合體開練

張傑（左起）邀柯有倫參賽，許家豪擔任明星訓練官。（Muscle Star自然之星提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕南拳媽媽成員張傑近年積極推廣健身運動，於去年創辦首屆「Muscle Star自然之星」健美比賽，獲得廣大關注與支持，並於去年底前進上海，舉辦盛大的巡迴賽。今年第二屆台北站賽事確定將於5月4日登場，後續也預計巡迴重慶、成都、深圳、北京等多座城市，張傑不僅將原本預計購屋的資金，連同南拳媽媽巡演所得，全數投入品牌打造，堅持推廣「自然美」的健身比賽理念。

張傑（右起）豪砸1500萬；許家豪擔任明星訓練官；夢多將應戰自然之星PK。（Muscle Star自然之星提供）

比賽更加入「明星PK賽」單元，邀請柯有倫、夢多、小剛等人參與競技，並由擁有「大魔王」封號的健身教練許家豪擔任總訓練官，為藝人量身打造專屬訓練課程。柯有倫透露雖忙於周杰倫演唱會行程，仍認真鍛鍊與控制飲食，「希望推廣健身成為全民運動。」夢多則表示儘管忙於新餐廳籌備及影視工作，仍希望支持這場推廣健康的比賽。

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張傑感謝劉畊宏、黃志瑋特地赴上海擔任頒獎嘉賓，其餘包括言承旭、By2等好友也送上祝福，他坦言曾被不少前輩質疑「心臟很大」，為了圓夢前後投資逾1500萬元，「但這是一個我想打造的夢想品牌。」儘管健美比賽影響到南拳媽媽唱片進度，他仍希望大家多多支持自然之星，未來每一場比賽都會秉持演唱會等級的製作規格、國際專業評審標準，以及公平公正原則，推動全民健康運動風潮。

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