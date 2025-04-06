晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台AV女優胎尼還有大作沒公開！「首部露點片」苦等2年未解鎖

胎尼上個月底成功在日本二次出道。（翻攝自IG）胎尼上個月底成功在日本二次出道。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優「Tiny」胎尼上個月底正式在日本二度出道，新作品《世界的美少女》獲得巨大回響，而她日前也在社群透露，其實自己的人生首部露點電影至今還未公開，並吐露赴日出道的契機。

胎尼在IG發文分享《拍射吧！廷方！》的拍攝片段，表示在拍攝完這部作品不久後就順利出道，讓她感到非常開心，這也讓她回想起當初決定挑戰日本AV的契機，她透露其實自己早在2023年就拍攝了人生第一部露點電影，而這個經歷也是她轉戰日本AV界的關鍵。

胎尼提到，自己於2023年末赴日拍片，2024年初準備以《台灣天使》進軍日本AV，沒想到卻在此時與片商爆出糾紛、毛片被外流，導致作品下架，宣告第一次出道失敗。胎尼後來再度歷經面試、重拍、冷靜期，至今新作《世界的美少女》終於問世，也創下亮眼成績，反觀最初拍的電影，「已經過了兩年多了！那部大螢幕還在後製階段」，讓她哭笑不得。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中