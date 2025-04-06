台AV女優胎尼還有大作沒公開！「首部露點片」苦等2年未解鎖

胎尼上個月底成功在日本二次出道。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優「Tiny」胎尼上個月底正式在日本二度出道，新作品《世界的美少女》獲得巨大回響，而她日前也在社群透露，其實自己的人生首部露點電影至今還未公開，並吐露赴日出道的契機。

胎尼在IG發文分享《拍射吧！廷方！》的拍攝片段，表示在拍攝完這部作品不久後就順利出道，讓她感到非常開心，這也讓她回想起當初決定挑戰日本AV的契機，她透露其實自己早在2023年就拍攝了人生第一部露點電影，而這個經歷也是她轉戰日本AV界的關鍵。

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胎尼提到，自己於2023年末赴日拍片，2024年初準備以《台灣天使》進軍日本AV，沒想到卻在此時與片商爆出糾紛、毛片被外流，導致作品下架，宣告第一次出道失敗。胎尼後來再度歷經面試、重拍、冷靜期，至今新作《世界的美少女》終於問世，也創下亮眼成績，反觀最初拍的電影，「已經過了兩年多了！那部大螢幕還在後製階段」，讓她哭笑不得。

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