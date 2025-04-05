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IU照顧《苦盡》6歲女兒暖舉曝光 童星媽淚謝：一輩子忘不了

IU相當寵愛《苦盡柑來遇見你》的6歲童星女兒申彩琳。（翻攝自IG）IU相當寵愛《苦盡柑來遇見你》的6歲童星女兒申彩琳。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星IU戲劇新作《苦盡柑來遇見你》近期掀起話題，劇中動人的情節令觀眾們熱淚盈眶，劇外IU的暖舉也令人動容。在戲裡飾演IU女兒的童星申彩琳，年僅6歲，IU不僅在片場對她細心呵護，甚至特別準備鯛魚燒車為她應援，令該童星的媽媽感動直呼「一輩子忘不了」。

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IU為申彩琳準備鯛魚燒車應援。（翻攝自IG）IU為申彩琳準備鯛魚燒車應援。（翻攝自IG）

申彩琳的媽媽日前在IG發文向IU表達感謝，貼文中可見申彩琳開心站在IU送的鯛魚燒車前可愛擺拍，申彩琳媽媽感動表示，人生第一次收到鯛魚燒車應援，「到底是前世做了什麼好事，才讓我和彩琳能擁有這樣的福氣呢？在彩琳最後一場拍攝時，IU媽媽貼心地送來了鯛魚燒車，無論是標語還是照片，每一樣都無懈可擊，真是一份充滿感動的禮物」。

童星媽媽進一步分享，IU人也在片場，但卻完全沒有提前透露這份驚喜，而是默默安排好一切，讓鯛魚燒車在拍攝現場「突然登場」，讓她直呼「叫人怎麼不感動得落淚呢…」表示這次IU精心準備的應援，遠遠超出她和女兒的想像，是難以用言語形容的感動，並感謝IU一直以來將彩琳視如己出，「IU媽媽，永遠敬重您，也深深愛著您，那天有很多人對彩琳說鯛魚燒很好吃，也讓她收穫了更多的愛，謝謝您送來這輩子都無法忘記的禮物！」

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