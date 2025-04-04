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娛樂 最新消息

永瀬廉開場就迷路！撩台粉是小籠包：我要把妳們吃掉

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本人氣男團King & Prince的成員永瀬廉（永瀨廉）今天（4日）在新莊Zepp New Taipei舉行見面會，共吸引超過2000名粉絲參加，一開場主持人就稱永瀬廉消失了，大喊「少爺快出現吧」，全場粉絲一直喊他的名字。沒想到他竟然驚喜從二樓現身，以少爺口吻說「不好意思，搞錯路了，我立刻到」，接著全場繞場與粉絲近距離互動，剛開場就有驚喜。

永瀬廉被讚「嘟嘴」表情很卡哇伊。（大鴻藝術BIG ART提供）永瀬廉被讚「嘟嘴」表情很卡哇伊。（大鴻藝術BIG ART提供）

永瀬廉今天帶著主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》在新莊舉行一天兩場見面會，永瀬廉以中文自我介紹，表示光是聽到大家呼喊著自己的名字，心情就非常好，台灣超讚，完全不輸給日本粉絲，「反應這麼好，我就覺得已經獲得很好的回憶了，感受到大家的愛。」

此行永瀬廉沒開放接機，他透露因為搭乘的是昨晚的飛機，連晚餐都沒時間吃，抵台後就直奔飯店，目前對台灣的印象是「機車好多」，到處都是機車，希望在台灣能有更多全新的體驗。到了見面會會場，他在後台吃了便當，包括雞肉飯、滷肉飯等等，不過他嫌不夠，還想再多吃一點。並詢問大家有沒有推薦的台灣美食，台下七嘴八舌，但永瀬廉一點都沒聽懂，笑說「我會上網搜尋」。

永瀬廉耍帥做出「妳是我的小籠包」的少爺POSE。（大鴻藝術BIG ART提供）永瀬廉耍帥做出「妳是我的小籠包」的少爺POSE。（大鴻藝術BIG ART提供）

永瀬廉擁有「國寶級美男」的稱號，且已經進入殿堂級，被問到永瀬廉本人的戀愛難不難？永瀬廉說「因為我有這張臉，（戀愛）很簡單」，沒想到全場鴉雀無聲，讓永瀬廉急忙說「我是開玩笑的啦」，強調自己也不會每天都看著鏡子覺得自己很帥。主持人進一步詢問，聽說永瀬廉對腿很有自信？永瀬廉突然站起來，拉起左邊褲子露出細長小腿展示，反問主持人「你從哪裡聽來的啊」，並感謝媽媽生了細長美腿給他。

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見面會上，邀請到《和富家少爺的戀愛太難了》演員西畑大吾、山下美月及小關裕太特別以影片驚喜力挺，浪花男子的成員西畑大吾與永瀬廉從關西Jr.時期就是好朋友，西畑大吾表示：「我們家永瀬廉來打擾了，非常感謝大家。」更加碼透露永瀬廉為劇組送上漢堡、茶泡飯，讓他驚訝的說：「片場竟然有茶泡飯！？真的是非常好吃。」

永瀬廉對此笑說：「他稱讚茶泡飯到這種程度，是不是有點…是在稱讚還是嘲諷？但我覺得茶泡飯滿適合想要吃飽的工作人員、演員。」他自認算是滿會吃，很愛吃白飯，常常被說這麼瘦卻這麼會吃。

提到西畑大吾，永瀬廉吐槽西畑大吾很常NG，有時候西畑大吾會不小心脫口關西腔，永瀬廉也會在片場搞笑害他NG，有一次竟然重來了十次，永瀬廉說：「（西畑大吾）看起來認真，其實滿容易搞砸的。」兩人感情很好，如果工作不忙，一個禮拜會有三天一起吃吃喝喝，就算沒有拍戲，私底下也會出去玩，打趣稱「我們見面頻率根本是情侶」。不過據傳他不愛回訊息，很常不讀不回一個禮拜，永瀬廉解釋「我喜歡直接講電話啦」。

永瀬廉現場玩日式羽毛球。（大鴻藝術BIG ART提供）永瀬廉現場玩日式羽毛球。（大鴻藝術BIG ART提供）

他在遊戲環節獲得全場粉絲喊「加油」，在「夾咖啡豆」挑戰夾到24顆成功，「丟乒乓球」環節則是五中二，最後主持人還給他賴皮多進一顆，第三個是日式羽毛球拍挑戰也成功，得以帶回牛軋糖、烏龍茶包及鳳梨酥，更當場獻出人生第一次鳳梨酥體驗，「超好吃這是什麼？不知道這兩個東西能這麼搭！」

永瀬廉獲得了鳳梨酥、烏龍茶及以及手上的牛軋糖當作伴手禮。（大鴻藝術BIG ART提供）永瀬廉獲得了鳳梨酥、烏龍茶及以及手上的牛軋糖當作伴手禮。（大鴻藝術BIG ART提供）

儘管成功，不過主持人還是希望永瀬廉能接受懲罰，永瀬廉笑說：「多虧大家睜一隻眼、閉一隻眼，所以我應該要受懲罰。」懲罰是說中文土味情話，永瀬廉笑說「比我想像中的還要懲罰呢」，更以帥氣POSE說出「妳是我的小籠包」並送上飛吻，只是他本人不知道是什麼意思，但看大家反應很好，自己也很開心，沒想到竟然跟小籠包有關，讓他忍不住笑噴：「我確認一下，我看日文是搞笑，這是文化差異嗎？反而大家願意接受嗎？當我的小籠包？」表示「我要把一顆一顆小籠包吃掉」，掀起全場尖叫聲。最後他清唱King & Prince獻唱的主題曲《HEART》，並教導大家怎麼跳，場面十分溫馨，為演出畫下圓滿句點。

永瀬廉與全場粉絲合影，並教大家跳《HEART》。（大鴻藝術BIG ART提供）永瀬廉與全場粉絲合影，並教大家跳《HEART》。（大鴻藝術BIG ART提供）

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