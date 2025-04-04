（影）巧遇男神木村拓哉 日文分析穿搭風田一點被讚

日本男神木村拓哉閃電來台，掀起一股旋風。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本男神木村拓哉今（4）日離台，結束3天2夜快閃行程。昨木村拓哉特別到台北是赤峰街的古著選物店血拚，男星風田恰好也在現場，他立刻在現場用日文分析起木村拓哉的喜好和特色，許多網友在社群網站看到風田Po的影片，紛紛稱讚他的日文流利，直到有人突破盲點：「風田本來就日本人啊」。

風田在赤峰街遇見木村拓哉逛街。（翻攝自IG）

木村拓哉到赤峰街逛古著選物店時，恰巧風田也在現場，而且同樣穿古著，風田除了拍攝現場粉絲瘋追木村拓哉畫面，還特別說明：「木村拓哉在逛街，那一定是Travis，怎麼這麼巧，和木村拓哉擦肩而過，剛好要去Travis的時候，他在裡面」。

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風田以流利日文分析木村拓哉的愛好。（翻攝自IG）

接著，風田如數家珍地用日文說木村拓哉喜歡古著，絕對會喜歡Travis，並呼籲台灣朋友快跟上古著風。另外，風田也分析從店裡的感覺他認為木村拓哉應該會鎖定T恤，例如樂隊T之類，並預測木村拓哉大概能逛1小時，尺寸賄選小一點，比較適合他，還說：應該在爆買，而且平常不賣的Levi's的Vintage放在玻璃櫃，有很高機率會為了木村拓哉拿出來賣。

網友看完風田的分析，覺得他講的很有道理，還有人很驚訝地稱讚風田日文說得很流利，引發不少人贊同，直到有網友出面點破：風田原本就是日本人，大家才發現「對欸，真的是這樣」。

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