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愛紗合唱白冰冰淚灑影棚！曝異鄉打拼心聲

愛紗（左）與白冰冰合唱。（民視提供）愛紗（左）與白冰冰合唱。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》最新一集邀來日籍歌手愛紗以及正在宣傳新專輯《阿桃》的台語天后張秀卿。對於來自沖繩一樣身高的來賓，白冰冰特有感覺的說愛紗很像年輕自己，臉小身材嬌小拍照又好看，沒想到陽帆突然撿到槍說：「一個臉大另一個臉小吧」，白冰冰馬上回嘴「我年輕照片你沒看過嗎！」一來一往逗得大家笑呵呵。

愛紗（左）與白冰冰合唱。（民視提供）愛紗（左）與白冰冰合唱。（民視提供）

愛紗出場演唱《永遠在身邊》中日語轉換展現唱功，這次特地挑了《我只在乎妳》以及日本原曲，還慎重邀請白冰冰一起合唱，讓全場驚呼動用到冰姐合唱實在太難得。動人的旋律與歌詞，愛紗與白冰冰居然邊唱邊哭，更讓在一旁的台語天后張秀卿聽到哭。

張秀卿（左二起）、愛紗和白冰冰都紅眼眶。（民視提供）張秀卿（左二起）、愛紗和白冰冰都紅眼眶。（民視提供）

白冰冰說能體會愛紗在異鄉發展的不容易，張秀卿點頭如搗蒜說當年17歲跟王瑞霞去日本才一個月，兩個人也是天天哭。白冰冰提到愛紗現在成績很好也闖出一片天，成為歌壇小天后，但一個人來台灣發展，那種孤單與忍耐都是不容易的，白冰冰想當年她在日本發展1年就哭了快1年，異鄉打拼真的很不容易。

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