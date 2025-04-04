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最強老爸變身《脫線神探》！連恩尼遜扮制服妹大露草莓小褲褲

連恩尼遜在《脫線神探》扮成制服妹，抬腿露出草莓小褲褲。（翻攝自YouTube）連恩尼遜在《脫線神探》扮成制服妹，抬腿露出草莓小褲褲。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「最強老爸」連恩尼遜接棒已故「白頭神探」萊斯里尼爾森主演的重啟版《笑彈龍虎榜》電影《脫線神探》今釋出首支預告，連恩在預告中扮裝成制服小女孩進入遭搶匪挾持的銀行，除了用棒棒糖狂殺歹徒，還抬腿露出了草莓小褲褲。

由萊斯里主演的《笑彈龍虎榜》於1988年推出，衍伸自他主演的情境喜劇《白頭神探》（或直譯：《警察小隊！》），他在片中飾演老是出包、笑料不斷的探長法蘭克雷賓，電影叫好又叫座，之後分別於1991年和1994年推出《站在子彈上的男人》和《脫線總動員》兩部續作。

連恩尼遜主演新版《脫線神探》首張海報。（翻攝自X）連恩尼遜主演新版《脫線神探》首張海報。（翻攝自X）

連恩在全新《脫線神探》中飾演法蘭克雷賓，預告中還可看到他打破第四面牆自我介紹，同時強調是「全新版本」。由於預告分為美國版和國際版（台灣為此版本），在美國版中還可看到一堆警察跪地在跟牆上的父親照片對話，連恩對著萊斯里照片喊老爸，並自稱是「二世」。

此外，保羅沃特豪瑟也在片中飾演原版由喬治甘迺迪飾演的法蘭克上司「艾德」之子，美國版預告最惡搞的自然是當年由O.J.辛普森飾演的諾柏警探也有了兒子，但他的兒子似乎沒話對老爸說，畢竟O.J.辛普森後來捲入前妻及友人的謀殺案，之後又涉嫌搶劫案，深陷不少醜聞。

原版「白頭神探」萊斯里尼爾森的照片出現在《脫線神探》美國版預告中。（翻攝自YouTube）原版「白頭神探」萊斯里尼爾森的照片出現在《脫線神探》美國版預告中。（翻攝自YouTube）

電影由《寂寞孤島》成員之一，同時也是《救難小福星電影版》的導演阿齊瓦薛佛執導，創作並聲演影集《蓋酷家族》、《熊麻吉》等片的塞斯麥克法蘭擔任製片，麥克法蘭先前也曾和連恩合作《熊麻吉2》、《百萬種硬的方式》讓他展現一些喜感，連恩在新片能多爆笑，讓人相當期待。畢竟他也是「中年轉職」變成動作巨星，接下來要改挑戰爆笑喜劇，應該也難不倒他。《脫線神探》預計8月22日在台上映。

《脫線神探》前導預告：

《脫線神探》美國版前導預告（後段劇情不同）：

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