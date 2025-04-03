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《黑澀會》女星3歲兒全家亂塗鴉 客人看了嚇傻

從《我愛黑澀會》出道的「小蠻」王承嫣。（翻攝自IG）從《我愛黑澀會》出道的「小蠻」王承嫣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從《我愛黑澀會》出道的「小蠻」王承嫣，2020年與邵翔步入婚禮，兩人育有1子「至尊寶」，近日小蠻在社群平台分享一張照片，竟然是3歲的至尊寶踩在玩具上，把整面白牆當作畫布，整片牆都是他的作品。對此小蠻很驕傲地說：關於我們家的牆大家似乎都很感興趣 這次至尊寶大作是－「水管公司」。

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小蠻說，家裡有3面白牆，都沒有擺設，還有滿滿的落地窗跟地板，這些，全都是至尊寶的畫布。小蠻說：「當初我愛上這個家也是因為滿滿的落地玻璃」。她回憶以前租房子的時候，至尊寶就會在牆上畫畫，只能搆得著的地方，都有他的大作。直到退租的時候，小蠻就會全屋油漆完整還給房東。

至尊寶正在繪製的是最新力作「水管公司」。（翻攝自IG）至尊寶正在繪製的是最新力作「水管公司」。（翻攝自IG）

現在有自己的家，於是小蠻夫妻就給至尊寶更大的空間創作，簡單來說就是：想畫哪就畫哪，小蠻也很得意說：這個家的每一個角落都是孩子成長的印記。她還說「之前只要有朋友來我們家，至尊寶都會熱情邀約他的朋友一起畫牆壁跟玻璃，每一個孩子幾乎都是瞪大眼望向我」行文至此，小蠻還留下了一個大笑的表情符號。小蠻還透露，「有一次他（至尊寶）的女朋友還超認真畫到流口水」。

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小蠻（右）有時也會加入兒子的創作。（翻攝自IG）小蠻（右）有時也會加入兒子的創作。（翻攝自IG）

朋友們到小蠻家，也曾經遇上有孩子問小蠻「他…為什麼可以畫牆壁？！」小蠻也誠實回答「我認為我兒子比我的牆壁重要」。讓其他孩子羨慕極了，覺得當小蠻家的孩子超級好。不僅如此，小蠻還會拍下至尊寶的大作，甚至要粉刷牆面之前，也會先徵求至尊寶的意見，有時至尊寶會和媽媽一起開心重新粉刷牆壁；有時也會拒絕表示畫還沒有完成。這樣的管教方式，相信很多孩子都很羨慕吧。

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