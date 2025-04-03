神導諾蘭史詩新片《奧德賽》仍保密 環球高層盛讚「荷馬本人也會為之自豪」

湯姆霍蘭德日前也被捕捉到正在拍攝克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導新片《奧德賽》目前正如火如荼拍攝中，發行該片的環球影業2日CinemaCon電影博覽會也搶先為該片造勢，儘管尚未有任何片段能展示，但環球影業發行部門主管吉姆奧爾形容該片將會是「一部充滿遠見、世紀難得一見的電影傑作」更形容古希臘詩人荷馬本人「也很可能會為之自豪」。

該片由諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，跨越全球拍攝，採用全新IMAX 膠卷技術，首度將荷馬的經典傳奇搬上IMAX銀幕，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，途中遭遇獨眼巨人、女妖與女巫，最終與妻子重逢的傳奇旅程。主要卡司包括麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、辛蒂亞、安海瑟薇、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、以及莎莉賽隆等堅強陣容。

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除了諾蘭新片，另一位傳奇導演史蒂芬史匹柏的新作更是神祕，目前連片名都還沒公開，只知劇本由《侏羅紀公園》編劇大衛柯普操刀，環球影業透露將是一部「全新原創電影」，故事構想來自史匹柏本人，預計將包含科幻元素，卡司則包括喬許歐康納、艾蜜莉布朗、柯林佛斯等人。

克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》先前僅曝光首張麥特戴蒙劇照。（翻攝自X）

環球影業發行部門主管吉姆奧爾在CinemaCon形容史匹柏新片「節奏緊湊、充滿現代感」，且擁有「超乎想像的轉折」，對於曾打造《E.T.外星人》與《第三類接觸》等科幻經典的他來說，這樣的描述相當符合他的風格。

史匹柏的未定名新片預計2026年6月12日在台上映，諾蘭的《奧德賽》則預計2026年7月17日在台上映。

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