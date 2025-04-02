日本忠犬跨越3千公里流浪！《少年與狗》拯救人類受創心靈

高橋文哉（左）、西野七瀬主演《少年與狗》。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《少年與狗》改編自知名作家馳星周的同名小說，刻畫一隻名叫「多聞」的狗，為了和重要之人相見，讓牠花費5年時間，跨越3000公里從東北到九州展開流浪，透過和人類的陪伴展開心靈交流。

製片平野隆在閱讀完小說後，便著手展開電影化，找來知名編劇林民夫合作，更邀請到名導瀬瀬敬久執導；平野隆表示：「故事中，一群心靈受創的人們遇見了一隻狗，在和狗的相處過程中獲得重生的希望。」

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高橋文哉（左）、西野七瀬主演《少年與狗》。（翻攝自X）

卡司找來新生代男星高橋文哉、前「乃木坂46」人氣成員西野七瀬、伊藤健太郎、伊原六花、柄本明、齋藤工、宫内瞳（櫻庭奈奈美）、江口德子、栁俊太郎等群星共演。

高橋與西野昨（1）出席東京謝票活動，飾演狗狗「多聞」的德國牧羊犬「小櫻」也來到現場，帶來導演賴賴敬久的信；高橋代表讀出信件內容，從中道出導演對兩人的稱讚：「希望你們繼續在電影中出現，真的非常感謝你們。」

西野表示：「導演曾說過『除了拍攝所需要的對話，其他都不太需要。』今天能收到他這段文字，真的非常高興。」高橋也說：「能和導演一起創造和正這個角色，是一段美好而榮幸的時光。」《少年與狗》於4月25日在台上映。

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