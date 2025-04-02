李屏賓送別恩師林贊庭…憶性格謙虛客氣 陸小芬讚好脾氣如菩薩

〔記者許世穎／台北報導〕曾四度獲得金馬獎最佳攝影獎肯定的資深攝影師林贊庭上個月14日卻因心臟病發逝世，享耆壽96歲。告別式今（2）日舉行，他的大弟子金馬獎主席李屏賓自美趕回擔任治喪委員會主任委員，並代表主祭，文化部長李遠今則出席代表頒贈總統褒揚令，曾和他合作的金馬影后陸小芬也到場送別。

林贊庭告別式，文化部長李遠（左）、李屏賓。（記者胡舜翔攝）

林贊庭曾以電影《寂寞的十七歲》、《愛的天地》、《女朋友》及《梅花》四度獲得金馬獎，去年也才獲頒金馬獎終身成就獎。李屏賓受訪時表示，自己雖擔任治喪委員會主任委員，但人在美國能力有限：「林桑是我的啟蒙老師，我們在中影時期就認識，那個年代沒有特效，攝影師的技術都是很厚實的」。

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李屏賓感性形容，林贊庭宛如擁有赤子之心的長輩，和他合作拍攝電影《皇天后土》時留下深刻印象，「拍攝時一個機位他會校正很多次，那是他的講究，我們看不出來調整，最後看影像才知道差別，是一種專注細心。」更笑說：「那時候很像當兵一樣，器材要擦到亮而不油，是很豐富的學習經驗。」

林贊庭告別式，右為林贊庭兒子林良忠。（記者胡舜翔攝）

提到林贊庭性格，李屏賓說他很客氣，「他很謙虛，兇是種威嚴，是我們對他們的尊敬，兇的攝影師很多，我是不兇的那種，但我的脾氣和林桑學習，很多時候都自己吸收。」李屏賓也回憶去年林贊庭獲獎時正是由他擔任頒獎人：「那個晚上我們在金馬聚會，那時候他身體還很好。我1988年就離開台灣工作，之後比較少來往，以前常去他家，要租賃保養器材，然後和林桑學習。」

金馬影后陸小芬也表示，在早期中影的環境，林贊庭非常慈悲、脾氣非常好、很敬業又刻苦耐勞，「每次都會想說，怎麼有一尊菩薩在這邊都不會有發脾氣，片場都很躁動，但他很安穩，默默在做，態度很值得學習，不會因為現場因素影響個人情緒。」

林贊庭告別式，陸小芬。（記者胡舜翔攝）

陸小芬也回憶以前半夜、凌晨拍戲都一大早，拍戲常NG重來會不耐煩，但林贊庭都說「沒有不好，只有會更好」，「是有他一個人是很穩住情緒的，會讓你相信下一顆鏡頭真的會更好。」她說沒有看過他在現場暴跳如雷，平常聊天私下他都是抱著他的機器，用機器來看整個電影視覺感官，「我覺得這一點有另外一種敬仰的感覺，這是我做不到的，也是讓我感到值得我敬佩的地方。」

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