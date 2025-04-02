晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

李屏賓送別恩師林贊庭…憶性格謙虛客氣 陸小芬讚好脾氣如菩薩

〔記者許世穎／台北報導〕曾四度獲得金馬獎最佳攝影獎肯定的資深攝影師林贊庭上個月14日卻因心臟病發逝世，享耆壽96歲。告別式今（2）日舉行，他的大弟子金馬獎主席李屏賓自美趕回擔任治喪委員會主任委員，並代表主祭，文化部長李遠今則出席代表頒贈總統褒揚令，曾和他合作的金馬影后陸小芬也到場送別。

林贊庭告別式，文化部長李遠（左）、李屏賓。（記者胡舜翔攝）林贊庭告別式，文化部長李遠（左）、李屏賓。（記者胡舜翔攝）

林贊庭曾以電影《寂寞的十七歲》、《愛的天地》、《女朋友》及《梅花》四度獲得金馬獎，去年也才獲頒金馬獎終身成就獎。李屏賓受訪時表示，自己雖擔任治喪委員會主任委員，但人在美國能力有限：「林桑是我的啟蒙老師，我們在中影時期就認識，那個年代沒有特效，攝影師的技術都是很厚實的」。

李屏賓感性形容，林贊庭宛如擁有赤子之心的長輩，和他合作拍攝電影《皇天后土》時留下深刻印象，「拍攝時一個機位他會校正很多次，那是他的講究，我們看不出來調整，最後看影像才知道差別，是一種專注細心。」更笑說：「那時候很像當兵一樣，器材要擦到亮而不油，是很豐富的學習經驗。」

林贊庭告別式，右為林贊庭兒子林良忠。（記者胡舜翔攝）林贊庭告別式，右為林贊庭兒子林良忠。（記者胡舜翔攝）

提到林贊庭性格，李屏賓說他很客氣，「他很謙虛，兇是種威嚴，是我們對他們的尊敬，兇的攝影師很多，我是不兇的那種，但我的脾氣和林桑學習，很多時候都自己吸收。」李屏賓也回憶去年林贊庭獲獎時正是由他擔任頒獎人：「那個晚上我們在金馬聚會，那時候他身體還很好。我1988年就離開台灣工作，之後比較少來往，以前常去他家，要租賃保養器材，然後和林桑學習。」

金馬影后陸小芬也表示，在早期中影的環境，林贊庭非常慈悲、脾氣非常好、很敬業又刻苦耐勞，「每次都會想說，怎麼有一尊菩薩在這邊都不會有發脾氣，片場都很躁動，但他很安穩，默默在做，態度很值得學習，不會因為現場因素影響個人情緒。」

林贊庭告別式，陸小芬。（記者胡舜翔攝）林贊庭告別式，陸小芬。（記者胡舜翔攝）

陸小芬也回憶以前半夜、凌晨拍戲都一大早，拍戲常NG重來會不耐煩，但林贊庭都說「沒有不好，只有會更好」，「是有他一個人是很穩住情緒的，會讓你相信下一顆鏡頭真的會更好。」她說沒有看過他在現場暴跳如雷，平常聊天私下他都是抱著他的機器，用機器來看整個電影視覺感官，「我覺得這一點有另外一種敬仰的感覺，這是我做不到的，也是讓我感到值得我敬佩的地方。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中