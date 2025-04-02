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娛樂 最新消息

賈靜雯修杰楷傳進軍中國 簽入蕭敬騰夫妻旗下

賈靜雯上個月16日在IG分享替小女兒波妞慶生照片，她和老公修杰楷甜蜜親吻波妞。（翻攝自賈靜雯IG）賈靜雯上個月16日在IG分享替小女兒波妞慶生照片，她和老公修杰楷甜蜜親吻波妞。（翻攝自賈靜雯IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕賈靜雯近期動作頻頻，傳出和夫婿、男星修杰楷將跳槽金曲歌王蕭敬騰和他妻子Summer所屬公司，進軍中國市場。

今（2）日一早媒體圈傳出自精品界最新爆料，指賈靜雯和修杰楷跳槽喜鵲公司，希望靠著蕭敬騰夫妻在中國經營多年人脈關係，擴大事業新版圖；另也傳出由於修杰楷是TVBS藝人，該台希望保留雙方合作空間。

修杰楷目前不只是演員，更斜槓當起熱門戲劇《此時此刻》、《秘書俱樂部》製作人，日前才透露好想退休，他說從小就在這看起來光鮮亮麗，但其實很微型的演藝世界裡長大，以至於每次出國看過國外的風景，都會覺得自己很渺小，加上帶著小孩出國，就會發現還有好多想知道的事情。

現在修杰楷、賈靜雯很珍惜陪小孩一起去看世界機會，他表示跨出演員、擔任製作人只是自己的第一步，如果有機會的話也會是他邁向退休的第一步。

 

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