（影）《平行時空戀上妳》日本夯賣5.6億！milet看5次哭5次

中島健人（左）與milet在《我在平行時空戀上妳》相戀8年步入禮堂。（甲上提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕中島健人、milet合演催淚電影《我在平行時空戀上妳》感人劇情口碑爆棚，被譽為「浪漫約會電影首選」；該片在日本票房大破5.6億日幣（約台幣1.2億元），milet甚至低調「微服出巡」跑戲院力挺導演映後場，竟全程沒被發現，更坦言「看5次哭5次」。

《我在平行時空戀上妳》找來中島健人與milet共譜跨越時空的終極奇幻愛戀，兩人互動CP火花炸裂，粉紅泡泡滿點，milet更為電影量身打造主題曲《I still》與插曲《Nobody Knows》，展現神級嗓音。

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中島健人（右）與milet主演的電影《我在平行時空戀上妳》被譽為「浪漫約會電影首選」。（甲上提供）

片商昨、今兩晚分別舉辦「情侶／夫妻特映會」、「學生口碑場」，許多觀眾帶著實體婚禮小卡和甜蜜合照曬恩愛，閃瞎全場，電影浪漫感人情節獲熱烈好評。

日本的影人見面會上，中島健人被問如果遇到一見鍾情的對象，會立刻表達心意嗎？中島秒答：「我會說出口！」表明自己屬「直球對決」派，坦言過去有許多遺憾，因此不想再後悔。《我在平行時空戀上妳》明（2）在台上映。

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