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金秀賢記者會痛哭討拍 靈感疑參考《來自星星的你》

金秀賢以全黑西裝出席記者會，過程中一度崩潰痛哭。（歐新社）金秀賢以全黑西裝出席記者會，過程中一度崩潰痛哭。（歐新社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢與金賽綸的爭議延燒多日，金秀賢昨（31日）首度公開露面，以全黑西裝出席記者會，過程中一度崩潰痛哭。不過，有不少網友發現金秀賢在記者會上的SOP，竟與《來自星星的你》中某片段完全一致，直呼他實在太會演了！

《來自星星的你》「千頌伊」因醜聞纏身，正苦惱如何在記者會上博取同情，好友替她出謀劃策。（翻攝自Threads）《來自星星的你》「千頌伊」因醜聞纏身，正苦惱如何在記者會上博取同情，好友替她出謀劃策。（翻攝自Threads）

千頌伊好友提議的記者會絕招，每一個細節都與昨日金秀賢的表現如出一轍。（翻攝自Threads）千頌伊好友提議的記者會絕招，每一個細節都與昨日金秀賢的表現如出一轍。（翻攝自Threads）

有網友發現，在韓劇《來自星星的你》某集中，由全智賢飾演的女明星「千頌伊」因醜聞纏身，正在苦惱如何在記者會上博取同情，好友替她出謀劃策，其中包含「在記者會上穿黑色衣服、不能戴飾品、要看起來很憂鬱憔悴、視線往下方15度看、哽咽但不能哭，忍到最後5分鐘再痛哭」，每一個細節都與昨日金秀賢的記者會如出一轍。

此文一出，馬上引不小討論度，「天啊！真的一模一樣欸」、「有猜到他一定會哭，但沒想到靈感是來自這部劇」、「這就是有經紀公司擅長的操作，別被鱷魚的眼淚騙了」。

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