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古曜威人氣飆海外！粉絲砸70萬買500套代言

古曜威（左）代言品牌商砸60萬包淡水電視牆獨播3個月。（單純夢想文創事業提供）古曜威（左）代言品牌商砸60萬包淡水電視牆獨播3個月。（單純夢想文創事業提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕古曜威上月25日生日推出新單曲《單曲循環》大獲好評，也吸引海外粉絲關注，由他代言的保健食品銷量激增，品牌方對此相當滿意，進而豪砸60萬新台幣，包下位在淡水捷運站的全台最大燈箱，並於出口電視牆播放古曜威MV，讓粉絲隨時感受他的魅力。

曾在淡水求學的古曜威對這座城市充滿回憶，這次特地與保健食品總經理林台珮到現場合影打卡，吸引大批粉絲圍觀。一群婆媽粉絲驚喜直呼：「這是古曜威本人嗎？好瘦好帥！」他也親切與大家互動，並向學弟妹喊話：「上下學經過時，記得拍照打卡、標記我喔」。

古曜威的魅力延燒海外，經紀人透露，一名拿督千金近期主動聯繫，豪砸70萬新台幣，訂購500套代言商品，讓品牌方相當驚喜，古曜威本人更是感動不已。他特別寫了一封感謝卡，將透過經紀人轉交。他表示：「真的很感謝粉絲一路支持，這次聽到有人買了這麼多我代言的商品，內心充滿感激！」

從新歌發行到代言熱銷，古曜威的人氣持續攀升，不僅在華語樂壇站穩腳步，也成功拓展海外市場。他承諾未來將帶來更多好作品，並希望能與粉絲有更多面對面互動，回饋大家的熱情支持。

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