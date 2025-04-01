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娛樂 最新消息

瑞莎再報喜訊！台韻律體操小將「荷蘭國際賽」奪3金3銀2銅

瑞莎帶著台灣韻律體操小將征戰荷蘭賽事。（翻攝自臉書）瑞莎帶著台灣韻律體操小將征戰荷蘭賽事。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞莎近年全力推廣韻律體操，創立「瑞星韻律體操協會」，培養台灣小選手並帶他們四處征戰國際賽事，並多次獲得佳績，她今再報喜訊，提到瑞星韻律體操到了荷蘭參加「Friendship Cup （by Alua Berkutova）」，在300多個來自全世界的好手中，奪得三金三銀和兩銅的佳績，這也是瑞莎的大女兒Nika首度參加在歐洲的國際賽，瑞莎直呼：「沒想到她也得了球的銅牌！」

瑞莎的大女兒Nika得了銅牌。（翻攝自臉書）瑞莎的大女兒Nika得了銅牌。（翻攝自臉書）

除了她女兒之外，瑞莎報喜台灣小將佳績，指出李昕霏拿下全能、棒以及彩帶組的三項冠軍，林羽潔拿到彩帶組的銅牌，羅欣如拿下全能、環和球類的三項銀牌，而洪亮則是全能第七名。

瑞莎陪大女兒Nika首度參加在歐洲的國際賽。（翻攝自臉書）瑞莎陪大女兒Nika首度參加在歐洲的國際賽。（翻攝自臉書）

好成績讓瑞莎相當開心，她說：「看到了很多很優秀的選手， 認識了好多新朋友們， 更知道自己哪裡需要加強， 我們會更努力加油的。」而這次的荷蘭行，也是她第一次看到這麼多花的國家，讓她覺得一切都很新鮮。

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