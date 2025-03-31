吳淡如不擅長這件事！笑認「命很貴」拒接演講

吳淡如與吳若權私交甚篤。（凱洛廣告提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名作家、廣播節目主持人吳若權再度帶來全新Podcast節目《這題我不會》，用輕鬆幽默的方式探討「每個人都有不擅長的事」。首集就邀來他的超級好友——「人生勝利組」代表吳淡如，一起聊聊她到底有什麼不會的事。

聊到「不擅長」的領域，吳淡如毫不避諱地說：「照顧長輩這件事，我真的完全不行！」她更笑稱：「就算我要出力，人家也不想要啊，因為真的太可怕了！」但她並不為此感到挫折，反而認為，每個人都有不同的強項與界線，懂得適時交給專業，反而讓自己更輕鬆。

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吳若權與吳淡如過去曾被稱為「舉世吳雙」、「獨一吳二」的最佳拍檔，兩人私交甚篤。這次為了好友的新節目，吳淡如義不容辭擔任首集嘉賓。她在節目中分享，雖然外界認為她是能言善道、善於社交的外向E人，但熟識她的人都知道，她其實是標準的I人。

吳淡如自爆完全不會照顧長輩。（凱洛廣告提供）

要成為一個有自信、有底氣的I人並不容易。吳淡如回憶，年輕時為了累積資本，不得不做許多主持、演講工作，雖然不特別熱愛，卻仍堅持了25年。她說：「我就是透過各種嘗試，才知道自己不要什麼，進而找到真正想做的事。」如今，她選擇不再接演講，因為覺得準備過程帶來的壓力太大，還幽默地說：「我的命很貴耶！」

談到「不會的事」，吳淡如直言：「只要你看到我沒做的，那就是我不擅長的！」她笑說，自己不太會操作掃地機器人，但賣掃地機器人的業績卻好得不得了。至於照顧長輩，她和弟弟的分工方式是「一個出錢、一個出力」，她自嘲：「如果我爸媽知道是我要來照顧，可能會有點擔心吧！」她認為，重點不是什麼都要會，而是發揮自己的強項，找到最適合自己的方式。

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