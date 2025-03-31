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五月天霸道總裁出現！美女老婆爆料這件事只能在飯店做

五月天完成美國巡演，並宣布6月底開始將在台北大巨蛋開唱8場。（相信音樂提供）五月天完成美國巡演，並宣布6月底開始將在台北大巨蛋開唱8場。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天剛在美國拉斯維加斯完成「回到那一天」成團快樂版演唱會，也驚喜公布6月27日起將破紀錄在大巨蛋開唱8場，讓歌迷充滿期待。

演唱會上阿信問團員是否後悔組團，每位團員都說出真心話，從未後悔這決定，最晚加入的鼓手冠佑說：「很榮幸跟你們四位弟弟一起走這條路，經過這25年現在的五月天變很大。」

這次演唱會出現阿信當牆壁，冠佑「壁咚」怪獸畫面，冠佑像是霸道總裁，沒想到私下他也很「霸道」。

冠佑（右）在演唱會上「壁咚」怪獸（中），左為阿信。（相信音樂提供）冠佑（右）在演唱會上「壁咚」怪獸（中），左為阿信。（相信音樂提供）

冠佑美女老婆王行芝分享照片爆料，她先感謝到每個不同城市都有熱情貼心的工作人員和朋友，另外透露：「老公說露出整條腿僅限飯店內。」

冠佑老婆王行芝透露，老公說她只能在飯店內露出雙腿。（翻攝自IG）冠佑老婆王行芝透露，老公說她只能在飯店內露出雙腿。（翻攝自IG）

原來冠佑平常不希望老婆穿著短裙外出趴趴走，網友笑說，這根本是「霸道總裁」真實版，冠佑小女兒則誇：「媽媽太美了！」

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