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大書認了得焦慮症 離開Dcard後親曝近況

「Dcard Video」前團隊成員「大書」去年被前妻爆料婚內出軌，且對象是公司裡的正妹新人。（翻攝自IG）「Dcard Video」前團隊成員「大書」去年被前妻爆料婚內出軌，且對象是公司裡的正妹新人。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「Dcard Video」前團隊成員「大書」去年被前妻爆料婚內出軌，且對象是公司裡的正妹新人，大書也在同年10月自請離職、發道歉影片向前妻道歉。今（30）大書在社群發了超過500字的文章，分享近況，也承認自己得了焦慮症，目前正在進行心理諮商中。

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「久違的東京，我一直都好喜歡東京鐵塔」人在東京的大書說，很久沒有旅行，特別懷念紅白相間的東京鐵塔。他也提到自己的近況，「好好的吃飯 好好的工作 好好的生活 這次則是好好的旅行」，最近專注在日常與創作的大書，表示對陪伴在身邊的人非常感謝，雖然自己是個I人（內向的人），還是需要有個說話的對象。

大書正在東京旅行。（翻攝自IG）大書正在東京旅行。（翻攝自IG）

話鋒一轉，大書說：「最近和我說最多話的 還有一位 就是這半年來幫助我心理諮商的陳老師」。大書表示自己以前不相信心理諮商，就算焦慮症狀嚴重的時候，也靠著吃藥、運動度過難關，不過這次他想好好面對自己。

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為了做出改變，大書踏出第一步，先改變自己，他指出：「這些日子以來 透過諮商認識了自己很多」在心理諮商的幫助下，「很多無法理解的自己背後 其實都有一份解答 同時明白 要繼續前進 每一步有該承擔的重量」。大書在文章裡也提到，自己曾經在Podcast裡聽過一句話：「心理諮商」是唯一以你為主的溝通方式。大書對這句話深感贊同，更感謝陳老師讓他好好放開自己說話，並且引領他了解自己。

大書發文曝光自己的近況。（翻攝自IG）大書發文曝光自己的近況。（翻攝自IG）

大書坦承剛開始進行諮商幫助不大，持續一段時間之後，看到更多過去沒有思考到的面向，這些累績的對話，對他未來非常重要。大書強調，他並不是要替心理諮商的效果背書，更提醒有需要的人，政府有補助15～45歲的人免費三次心理諮商，他也備註：雖然可能非常不夠，但確實能夠在認識自己上提供幫助。

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