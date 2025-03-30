胡宇威首度挑戰射箭！小煜手抖灌顏料水 林莎神射震撼全場

《不在我的世界當勇者》勇者挑戰射箭。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《不在我的世界當勇者》今播出全新「射箭挑戰」。主持群胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜（小煜）、林莎、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫、超認真少年，將從零開始學習射箭基本功，親身體驗這場精準度與專注力的極限對決。

喬瑟夫（右）化身「喬射夫」挑戰射箭。（公視提供）

為了幫助勇者們穩定手感，教練特別設計「水杯挑戰」，要求大家邊拉彈力帶邊端水杯，以此訓練專注度，避免手部晃動。喬瑟夫一上場，楊奇煜忍不住虧：「他一定很強，畢竟他是『喬射夫』！」不過，胡宇威卻笑稱：「他眼神雖然超認真，但卻意外有娛樂效果！」

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楊奇煜（左）讓林莎苦喊想換隊友。（公視提供）

挑戰過程狀況百出，小煜手抖到水狂灑，甚至還誤飲顏料水，讓林莎無奈哀號：「我要換隊友！」然而，看似嬌小的林莎卻證明自己是神射手，第一箭就拿下9分，讓眾人驚呼連連。大霈則因過於緊張導致「手感迷航」，自嘲：「箭都拿不穩，真的表現很糟！」

全能隊長胡宇威（右）首次嘗試射箭，左為大霈。（公視提供）

至於向來擅長運動的胡宇威，面對射箭卻毫無經驗，他直言：「完全只能靠瞬間的感覺來抓準方向！」郭芝吟則特別認同教練的一句話：「活在當下，接受當下的自己，勇敢面對挑戰。」

賽後，文姿云與郭芝吟回房休息，卻被郭芝吟發現房間內散落許多用過的衛生紙，文姿云笑說：「因為我偷哭啊！」沒想到立刻被郭芝吟吐槽：「怎麼了？是因為沒辦法接受比賽結果是季軍嗎？（暗指奧運獎牌）但妳自己不也是銅牌嗎？」讓現場笑聲不斷。

嘉賓帶來「鑽木取火」的任務考驗。（公視提供）

蘇達（中）與撒基努（第二排右）分享原住民趣事。（公視提供）

本集特別邀請蘇達與撒基努擔任關主，他們帶來「鑽木取火」挑戰，並邀請勇者們一起唱自我介紹歌，讓大家在刺激競技的旅程中，體驗最純粹的原住民文化之夜。

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