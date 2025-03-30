晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡宇威首度挑戰射箭！小煜手抖灌顏料水 林莎神射震撼全場

《不在我的世界當勇者》勇者挑戰射箭。（公視提供）《不在我的世界當勇者》勇者挑戰射箭。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《不在我的世界當勇者》今播出全新「射箭挑戰」。主持群胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜（小煜）、林莎、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫、超認真少年，將從零開始學習射箭基本功，親身體驗這場精準度與專注力的極限對決。

喬瑟夫（右）化身「喬射夫」挑戰射箭。（公視提供）喬瑟夫（右）化身「喬射夫」挑戰射箭。（公視提供）

為了幫助勇者們穩定手感，教練特別設計「水杯挑戰」，要求大家邊拉彈力帶邊端水杯，以此訓練專注度，避免手部晃動。喬瑟夫一上場，楊奇煜忍不住虧：「他一定很強，畢竟他是『喬射夫』！」不過，胡宇威卻笑稱：「他眼神雖然超認真，但卻意外有娛樂效果！」

楊奇煜（左）讓林莎苦喊想換隊友。（公視提供）楊奇煜（左）讓林莎苦喊想換隊友。（公視提供）

挑戰過程狀況百出，小煜手抖到水狂灑，甚至還誤飲顏料水，讓林莎無奈哀號：「我要換隊友！」然而，看似嬌小的林莎卻證明自己是神射手，第一箭就拿下9分，讓眾人驚呼連連。大霈則因過於緊張導致「手感迷航」，自嘲：「箭都拿不穩，真的表現很糟！」

全能隊長胡宇威（右）首次嘗試射箭，左為大霈。（公視提供）全能隊長胡宇威（右）首次嘗試射箭，左為大霈。（公視提供）

至於向來擅長運動的胡宇威，面對射箭卻毫無經驗，他直言：「完全只能靠瞬間的感覺來抓準方向！」郭芝吟則特別認同教練的一句話：「活在當下，接受當下的自己，勇敢面對挑戰。」

賽後，文姿云與郭芝吟回房休息，卻被郭芝吟發現房間內散落許多用過的衛生紙，文姿云笑說：「因為我偷哭啊！」沒想到立刻被郭芝吟吐槽：「怎麼了？是因為沒辦法接受比賽結果是季軍嗎？（暗指奧運獎牌）但妳自己不也是銅牌嗎？」讓現場笑聲不斷。

嘉賓帶來「鑽木取火」的任務考驗。（公視提供）嘉賓帶來「鑽木取火」的任務考驗。（公視提供）

蘇達（中）與撒基努（第二排右）分享原住民趣事。（公視提供）蘇達（中）與撒基努（第二排右）分享原住民趣事。（公視提供）

本集特別邀請蘇達與撒基努擔任關主，他們帶來「鑽木取火」挑戰，並邀請勇者們一起唱自我介紹歌，讓大家在刺激競技的旅程中，體驗最純粹的原住民文化之夜。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中