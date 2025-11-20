Perfume成員閃嫁「一般男粉絲」 真實身分竟是第4代社長

日本人氣女團「Perfume」36歲成員「A-chan」西脇綾香本月11日宣布閃婚消息。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣女團「Perfume」36歲成員「A-chan」西脇綾香本月11日宣布閃婚消息，當時西脇綾香只說對方是「一般男粉絲」。怎知日本媒體挖出西脇綾香的老公根本不「一般」，而且身分非常驚人，是日本知名包包品牌「吉田カバン」第4代社長吉田幸裕，公司最主力的品牌就是台灣人非常熟悉的「PORTER」。

現年41歲的吉田幸裕，透過朋友介紹認識了西脇綾香，兩人成為朋友之後，吉田幸裕經常傾聽她的心情，進而生出憐惜之心。西脇綾香與前男友分手後，兩人關係從朋友進展到戀人，交往時間雖然相當短暫，但兩人交往時就考慮要將對方當成相伴一生的伴侶。

西脇綾香有一陣子體重驟減，吉田幸裕就模仿她的飲食習慣，果然成功剷肉，兩人之間的共同朋友曾經說過：「吉田先生是最理解A-chan的人，也是能讓她感到最安心的存在」。

吉田幸裕在接任自家產業之前，就讀於日本知名慶應大學，畢業後曾認真表示：「正因為是自家企業，更不能抱著隨便的心態進入」。因此大學畢業後便動身前往義大利專門學校學習，並且積攢實務經驗，2020年7月疫情期間，36歲的吉田幸裕正式接任吉田カバン社長，與他相熟的人表示，吉田幸裕學生時期熱衷柔道，是個運動青年，雖然身家背景雄厚，但個性非常謙虛、親切，是個非常好的人。

