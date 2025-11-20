自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

Perfume成員閃嫁「一般男粉絲」 真實身分竟是第4代社長

日本人氣女團「Perfume」36歲成員「A-chan」西脇綾香本月11日宣布閃婚消息。（翻攝自IG）日本人氣女團「Perfume」36歲成員「A-chan」西脇綾香本月11日宣布閃婚消息。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣女團「Perfume」36歲成員「A-chan」西脇綾香本月11日宣布閃婚消息，當時西脇綾香只說對方是「一般男粉絲」。怎知日本媒體挖出西脇綾香的老公根本不「一般」，而且身分非常驚人，是日本知名包包品牌「吉田カバン」第4代社長吉田幸裕，公司最主力的品牌就是台灣人非常熟悉的「PORTER」。

日本人氣女團「Perfume」曾與PORTER合作推出聯名包款。（翻攝自X）日本人氣女團「Perfume」曾與PORTER合作推出聯名包款。（翻攝自X）

現年41歲的吉田幸裕，透過朋友介紹認識了西脇綾香，兩人成為朋友之後，吉田幸裕經常傾聽她的心情，進而生出憐惜之心。西脇綾香與前男友分手後，兩人關係從朋友進展到戀人，交往時間雖然相當短暫，但兩人交往時就考慮要將對方當成相伴一生的伴侶。

西脇綾香有一陣子體重驟減，吉田幸裕就模仿她的飲食習慣，果然成功剷肉，兩人之間的共同朋友曾經說過：「吉田先生是最理解A-chan的人，也是能讓她感到最安心的存在」。

西脇綾香的老公是是日本知名包包品牌「吉田カバン」第4代社長吉田幸裕。（翻攝自X）西脇綾香的老公是是日本知名包包品牌「吉田カバン」第4代社長吉田幸裕。（翻攝自X）

吉田幸裕在接任自家產業之前，就讀於日本知名慶應大學，畢業後曾認真表示：「正因為是自家企業，更不能抱著隨便的心態進入」。因此大學畢業後便動身前往義大利專門學校學習，並且積攢實務經驗，2020年7月疫情期間，36歲的吉田幸裕正式接任吉田カバン社長，與他相熟的人表示，吉田幸裕學生時期熱衷柔道，是個運動青年，雖然身家背景雄厚，但個性非常謙虛、親切，是個非常好的人。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中