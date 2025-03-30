曹佑寧再披棒球服 欣慰轉換跑道「值得了」

曹佑寧擔任德國輪胎品牌形象大使。（德國馬牌輪胎提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曹佑寧近來擔任德國輪胎品牌大使，得知受邀當下，他興奮說：「很開心！」因為他開車對於輪胎很要求，「好的輪胎會讓駕駛人在開車時更輕鬆、更安全。」他覺得這次的體驗很特別，對於熱愛開車的自己，有機會擔任品牌大使，直喊：「很酷、很榮幸！」

曹佑寧以健康、正面的好男兒形象，成為德國輪胎品牌大使，他在曝光的形象影片中，特別換上棒球服，拍攝拋接、打擊動作，並加碼操練戰繩的威武畫面，呈獻專業運動員醞釀的底氣，開拓屬於自己的演藝新道路的歷程，他在片中說：「真正的自信，是挑戰自我的過程。」這種精神與品牌對卓越的不懈追求不謀而合。

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曹佑寧擔任德國輪胎品牌形象大使。（德國馬牌輪胎提供）

曹佑寧拍片邀約不斷，近期有3部作品將輪番推出，分別是客台影邁《星空下的黑潮島嶼》、電影《刺心切骨》、《山忌 黃衣小飛俠》，他算是運動員轉換藝人跑道成績最亮眼的一位。走過十年歲月，對比他當年以球員身份獲選演出破億大片《KANO》，以新人之姿入圍金馬51最佳新演員，還奪下當年的台北電影節最佳男配角，一路走來，始終不忘初心，不但在演戲本位求好求精，更跨向綜藝、斜槓主持，曾以節目《哈囉！毛小孩》入圍金鐘58益智及實境節目主持人獎，他欣慰自己當年的抉擇值得了，期許之後要更加努力。

從棒球場到大銀幕，被問及當初轉換跑道的契機，曹佑寧表示，接演《KANO》時才高中畢業，同年更入選U18國手，當時剛好有試鏡機會，沒想到一試就中，在媽媽鼓勵下，也是對新鮮事物勇於嘗試，讓青春不要留白，而踏入影壇。

曹佑寧擔任德國輪胎品牌形象大使。（德國馬牌輪胎提供）

但其實在《KANO》上映後，曹佑寧一度回歸球員生活，在同年入選U21國家隊，和陳傑憲、郭俊麟、黃子鵬成為隊友，一同出國征戰奪冠，甚至還跟大谷翔平同台對壘。回首過往，曹佑寧表示，自己很幸運，「當初在棒球方面的規劃都已完成目標，歷經2年時間的思考，才決定轉換跑道。」也因為這份「自信」，讓他在瞬息萬變的演藝圈中，不斷挑戰自我。

曹佑寧形象影片中動起來，對他如同小菜一碟，提及甘苦，他自謙有一段時間不曾如此激烈的運動，「例如打拳擊，我很久沒有做這種爆發力的訓練，戰繩則是以前有接受過訓練，但那天不曉得拉了多久，其實整支手都非常的腫脹。」但談到運動，他眼神依然有光，表示自己很愛去健身房，閒暇時也會在家做伏地挺身等徒手運動，至於最近常練的是高爾夫球，坦言高爾夫對他來說不只是個運動項目，「在打高爾夫球的過程中，可以先暫時把煩惱放在一邊，專注做好每一次的擊球、每一次的揮擊，藉由每次動作的修正，讓我心裡可以得到很大的慰藉。」

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