蕭敬騰不藏了！人夫遭鼓噪脫衣 出招放閃愛妻林有慧

蕭敬騰休息三個月後重啟巡演。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨晚在澳門舉辦「野生世界巡迴演唱會」，唱到爆汗的他被鼓噪「脫衣服」，自稱滿身肌肉的他笑說：「你們是不是想要我脫掉外套，我已經結婚了耶，我以為我的粉絲都變成了林有慧的粉絲。」更數度在台上放閃老婆大人，就連安可都要隔著耳機問Summer：「老婆時間幾點了呀？」

老蕭在演唱會嶄露樂器才華，除了開場狂飆電吉他帶來《王子的新衣》，更以鋼琴自彈自唱新歌《白夜》以及多首經典歌曲，壓軸還有準備了打鼓秀。

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蕭敬騰在澳門舉辦巡演。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

老蕭重啟巡演更加入舞蹈元素，在演唱《野生》時，身穿一襲搖滾風格的黃色全蛇紋套裝，率領8位舞者率性邁開舞步，釋放濃厚的搖滾精神及地下文化氛圍，當唱到了《薩哈星球》及《猴籠》時，也與舞者以舞蹈互動，令人眼前一亮。

演唱會上也出現驚喜的浪漫橋段，當老蕭唱到《Marry Me》時，台下有觀眾驚喜上演求婚橋段，讓全場粉絲感動不已，老蕭也甜蜜地說：「我們現場所有朋友，祝福你們永遠幸福、甜蜜。」

蕭敬騰挑戰勁歌熱舞。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

昨晚老蕭在威尼斯人綜藝館開唱，場館由金光綜藝館全新升級改造，而這個靈活多元的活動場所配備頂級設施，是舉辦大型娛樂表演、巨星演唱會、世界級體育盛事、現場直播活動、創意會議展覽、電子競技比賽及特別活動的不二之選。

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