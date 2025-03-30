DKB唱卡加布列島！寫天燈喊話粉絲：永遠在一起

DKB時隔半年再度訪台與BB相見歡，准序（左起）、GK、熙瓚、D1、E-CHAN、YUKU及HARRY。（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「韓國超殺嘻哈男團」DKB時隔半年再度訪台，舉辦專屬台灣BB（粉絲名）的「Optimism」Fan Concert，挑選16首來自DKB和韓國搖滾天團YB、經典組合NCT U和日本雙人組合YOASOBI的經典代表作，令滿場BB尖叫聲不斷，嗨翻舞台。

DKB與BB大合照。（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

DKB帥氣登場一連帶來《Let's Dance》、《More than 100 Reasons》和《Tell Me Tell Me》三首歌曲，進入遊戲環節，DKB挑戰完「計步器」遊戲，每個人要邊跳舞邊控制計數器，讓數字接近自己抽到的數字，差最遠的成員要用屁股寫自己的名字，GK抽到個位數字，他原想贏定了，盡量少動就可以，沒想到最後數字破百慘敗，團員們也幽默用背景音樂「肯掐拿」安慰他：「沒關係，用屁股寫字就好！」逗樂全場。

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DKB的YUKU、D1、准序、HARRY唱NCT U《Misfiti》，舞力全開炒熱全場。（ Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

在唱完《Get Away》後，DKB換上另一套服裝再度登場，熙瓚、GK、E-CHA這組選唱韓國搖滾天團YB的《나는 나비》，YUKU、D1、准序、HARRY則唱了NCT U的《Misfit》，讓滿場粉絲驚喜連連，高喊聽不夠。隨後DKB呼應見面會主題「Optimism」，用積極樂觀的態度接受挑戰，跳平常不熟悉的舞蹈，不過，舞藝高超的他們完全沒在怕，大方solo，連女團舞都可以跳得有模有樣，YUKU和GK分別跳戰B.A.P的《WARRIOR》和EXO-K的《Overdose》，展現比平常更霸氣的形象。

DJB熙瓚、GK、E-CHAN選韓國搖滾天團YG經典歌曲，搖滾模式啟動帥翻全場。（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

HARRY則是I.O.I《Whatta Man》，E-CHAN相當復古挑戰少女時代經典《Gee》，全場立刻陷入回憶殺跟著跳起來，瘋狂喊安可。他也回應BB們再跳一次，D1看著看著也想跟上，兩人合體版本再度讓全場陷入瘋狂。熙瓚和D1則都挑戰JENNIE的歌曲，D1跳經典的《Mantra》，熙瓚跟上流行挑戰最新的《Like JENNIE》帥翻全場，壓軸登場的准序挑戰崔叡娜YENA的《네모네모》，7人賣力演出博得全場尖叫連連。

然而，就在7人以爲完成挑戰可以稍稍鬆口氣時，後方大屏幕突然出現新的任務挑戰，原來是主辦單位加碼發出「惡魔任務」戰帖，祭出誘人獎金讓DKB不得不接受挑戰，大魔王題揭曉竟是YoYo家族兒童神曲《卡加布列島》，團員們瞬間哭笑不得，BB們更是歡聲雷動，7位大男孩寵粉接下挑戰，展現「呆萌」可愛面向，逗樂全場。DKB也承諾會將舞蹈片段剪成reels發佈在官方社群，請大家一定要去看。

DKB接受主辦方加碼挑戰YOYO神曲「卡加布列島」萌翻，承諾上傳reels到官方社群。（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

先前預告一定會有中文歌曲的DKB，繼上次唱了黃宣的《一天》後，這次他們聽了相當多的華語歌，像是鄧麗君的《甜蜜蜜》、周興哲的《你好不好》等經典華語歌，最終選歌出爐，選唱炎亞綸的《只看見妳》，用歌聲向BB們告白：「我們只看見妳！」全場瞬間陷入瘋狂，他們也提到，《只看見妳》的歌詞他們有看過，「給過什麼也不強求拿到什麼」，讓DKB想到BB總是給他們很多，感動表示：「我們真的非常感激非常感謝，我們向大家保證，會用更精彩的舞台回報你們。」

DKB「Optimism」Fan Concert，展現可愛面向給台灣的BB們（粉絲名）。（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

這次來台灣，DKB除了提早來跑通告宣傳外，主辦單位也帶他們走訪台灣之名景點，他們如願見到九份的夜景，和趁機到富基漁港吃海產。除了必備的台灣美食，他們也在熱鬧的信義區逛街，聽到熟悉的韓樂跟著在街頭跳舞，也在工作人員安排下，前往位於台北101喝咖啡俯瞰台北高空美景 。此外，DKB還前往十分老街放天燈，在寫願望時他們將願望留給彼此，寫下：「DKB成員們，長長久久在一起吧！」而另一個願望DKB留給最挺他們的BB們，許下「讓我們永遠在一起吧！」大方向BB們告白放閃。

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