DKB唱卡加布列島！寫天燈喊話粉絲：永遠在一起

DKB時隔半年再度訪台與BB相見歡,准序(左起)、GK、熙瓚、D1、E-CHAN、YUKU及HARRY。(Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕「韓國超殺嘻哈男團」DKB時隔半年再度訪台,舉辦專屬台灣BB(粉絲名)的「Optimism」Fan Concert,挑選16首來自DKB和韓國搖滾天團YB、經典組合NCT U和日本雙人組合YOASOBI的經典代表作,令滿場BB尖叫聲不斷,嗨翻舞台。

DKB與BB大合照。(Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供)

DKB帥氣登場一連帶來《Let's Dance》、《More than 100 Reasons》和《Tell Me Tell Me》三首歌曲,進入遊戲環節,DKB挑戰完「計步器」遊戲,每個人要邊跳舞邊控制計數器,讓數字接近自己抽到的數字,差最遠的成員要用屁股寫自己的名字,GK抽到個位數字,他原想贏定了,盡量少動就可以,沒想到最後數字破百慘敗,團員們也幽默用背景音樂「肯掐拿」安慰他:「沒關係,用屁股寫字就好!」逗樂全場。

DKB的YUKU、D1、准序、HARRY唱NCT U《Misfiti》,舞力全開炒熱全場。( Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供)

在唱完《Get Away》後,DKB換上另一套服裝再度登場,熙瓚、GK、E-CHA這組選唱韓國搖滾天團YB的《나는 나비》,YUKU、D1、准序、HARRY則唱了NCT U的《Misfit》,讓滿場粉絲驚喜連連,高喊聽不夠。隨後DKB呼應見面會主題「Optimism」,用積極樂觀的態度接受挑戰,跳平常不熟悉的舞蹈,不過,舞藝高超的他們完全沒在怕,大方solo,連女團舞都可以跳得有模有樣,YUKU和GK分別跳戰B.A.P的《WARRIOR》和EXO-K的《Overdose》,展現比平常更霸氣的形象。

DJB熙瓚、GK、E-CHAN選韓國搖滾天團YG經典歌曲,搖滾模式啟動帥翻全場。(Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供)

HARRY則是I.O.I《Whatta Man》,E-CHAN相當復古挑戰少女時代經典《Gee》,全場立刻陷入回憶殺跟著跳起來,瘋狂喊安可。他也回應BB們再跳一次,D1看著看著也想跟上,兩人合體版本再度讓全場陷入瘋狂。熙瓚和D1則都挑戰JENNIE的歌曲,D1跳經典的《Mantra》,熙瓚跟上流行挑戰最新的《Like JENNIE》帥翻全場,壓軸登場的准序挑戰崔叡娜YENA的《네모네모》,7人賣力演出博得全場尖叫連連。

然而,就在7人以爲完成挑戰可以稍稍鬆口氣時,後方大屏幕突然出現新的任務挑戰,原來是主辦單位加碼發出「惡魔任務」戰帖,祭出誘人獎金讓DKB不得不接受挑戰,大魔王題揭曉竟是YoYo家族兒童神曲《卡加布列島》,團員們瞬間哭笑不得,BB們更是歡聲雷動,7位大男孩寵粉接下挑戰,展現「呆萌」可愛面向,逗樂全場。DKB也承諾會將舞蹈片段剪成reels發佈在官方社群,請大家一定要去看。

DKB接受主辦方加碼挑戰YOYO神曲「卡加布列島」萌翻,承諾上傳reels到官方社群。(Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供)

先前預告一定會有中文歌曲的DKB,繼上次唱了黃宣的《一天》後,這次他們聽了相當多的華語歌,像是鄧麗君的《甜蜜蜜》、周興哲的《你好不好》等經典華語歌,最終選歌出爐,選唱炎亞綸的《只看見妳》,用歌聲向BB們告白:「我們只看見妳!」全場瞬間陷入瘋狂,他們也提到,《只看見妳》的歌詞他們有看過,「給過什麼也不強求拿到什麼」,讓DKB想到BB總是給他們很多,感動表示:「我們真的非常感激非常感謝,我們向大家保證,會用更精彩的舞台回報你們。」

DKB「Optimism」Fan Concert,展現可愛面向給台灣的BB們(粉絲名)。(Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供)

這次來台灣,DKB除了提早來跑通告宣傳外,主辦單位也帶他們走訪台灣之名景點,他們如願見到九份的夜景,和趁機到富基漁港吃海產。除了必備的台灣美食,他們也在熱鬧的信義區逛街,聽到熟悉的韓樂跟著在街頭跳舞,也在工作人員安排下,前往位於台北101喝咖啡俯瞰台北高空美景 。此外,DKB還前往十分老街放天燈,在寫願望時他們將願望留給彼此,寫下:「DKB成員們,長長久久在一起吧!」而另一個願望DKB留給最挺他們的BB們,許下「讓我們永遠在一起吧!」大方向BB們告白放閃。

