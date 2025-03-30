郭雪芙金門Long stay練成小廚娘 海邊牽手陳柏霖成「名場面」

陳柏霖（右）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》情感逐漸深厚、越靠越近。（大川大立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕何潤東執導的影集《不如海邊吹吹風》以療癒、陪伴為主軸，不只描寫戀愛，也細膩刻劃親情與成長，近來將於Netflix播出，主演陳柏霖、郭雪芙興奮分享感想，何潤東開心說：「希望這份溫暖，能讓更多人感受到。」

陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演在演藝圈如魚得水的大明星。（大川大立提供）

陳柏霖劇中飾演不可一世的大明星，在郭雪芙的陪伴下，慢慢走出舒適圈、擁抱新人生的心路歷程，陳柏霖表示：「很高興即將有兩部戲同時在Netflix平台上架，看完《鬼才之道》後，再一起來《吹吹風》吧！」他在劇中最後從演員升格為導演，談及近年他在現實中也嘗試跨界製作實境節目的經歷，他坦言並非為了展現勇氣或堅持，而是「單純覺得好玩，很開心遇到一群願意一起玩節目的團隊。」他提到，故事中的「金門精神」讓他特別有感，「拍戲時當地居民的熱情，真的讓人感到很放鬆。」

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何潤東（左）執導《不如海邊吹吹風》與陳柏霖建立好交情。（大川大立提供）

郭雪芙和陳柏霖在劇中，於金門海邊的牽手戲成為該劇的「名場面」，兩人在夕陽下互相扶持依靠的模樣，讓許多觀眾都跟著心動不已，這場戲的拍攝背後是否有些困難？陳柏霖說：「完全沒有，風景和陽光都很美麗！」郭雪芙則補充：「拍攝當天時間很趕，因為夕陽只有短短幾分鐘，但光線真的太美了，很快就進入情境，這場戲對我來說是很特別的回憶。」

郭雪芙（右）在《不如海邊吹吹風》對小鹿吐露心事。（大川大立提供）

首次到金門long stay拍戲的郭雪芙，笑稱自己對金門的印象就是「風大到衣服會飛到一樓」，她分享當地的生活趣事，「拍戲時是11、12月，隨身都帶著暖暖包和薑湯。印象最深的是居民的熱情，還體驗了騎馬、家常菜與金門高粱。」她還因此下廚功力大增成為「小廚娘」，「因為當地夜生活單純，養成自己買菜煮飯吃的習慣，生活變得健康又簡單。」

陳柏霖（左）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》於海邊感受到彼此的真心。（大川大立提供）

導演何潤東則感性表示，「我自己非常非常喜歡這部劇，因為它很溫暖、正面，看完會讓人更懂得珍惜生活中應該在乎的人。」他坦言一開始擔心自己對作品的喜愛只是「自嗨」，直到在AXN與Hami Video取得亮眼收視才放下心中大石，「現在登上Netflix，我更開心，因為有機會讓更多觀眾看見這份溫暖！」

陳柏霖（左起）在《不如海邊吹吹風》融入洪慧芳、郭雪芙的生活，三人進行放空之旅。（大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》集結陳柏霖、郭雪芙、范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。4月3日於Netflix上架。

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