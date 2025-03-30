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娛樂 最新消息

稱柯文哲1、2年就走了 486先生撿槍酸陳佩琪

陳佩琪今發文稱，她不知道柯在北所內的情況，「可能人死了要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」（資料照）陳佩琪今發文稱，她不知道柯在北所內的情況，「可能人死了要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，近期傳出身體不適有血尿等病症，29日晚間9時55分台北看守所戒護柯送醫，因未達留院標準，深夜11時30分離院。柯妻陳佩琪今日稱，她不知道柯在北所內的情況，「可能人死了要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」

曾為民眾黨忠貞黨員、去年4月被該黨中評會除名的團購電商名人「486先生」陳延昶，稍早在臉書發文引述陳珮琪鐵口直斷：「柯文哲2年內就一定會死！會從生殖器流血開始。」

486先生接著說：「我現在每天最有趣的事情就是追他的發文，真的天天講X話。」

陳佩琪是在臉書發文表示：「昨晚天氣轉冷，感謝民眾黨主席黃國昌、民眾黨黨公職和支持者、小草在北所外的聲援！」接著說，柯文哲現在身體如她也不知道，血尿是20日開庭第一次聽聞律師提起，柯去就診是看到北所的新聞稿才得知，「簡言之我不知道先生在北所的任何情況，他們也不會通知我，可能人死了，要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」

陳佩琪也透露，柯文哲這幾個月透過律師傳遞的訊息只有「可以送些食物」、「次數不可太多， 妳會累」、「腰很酸，送些貼布給我」、「請媽20日過來，想再看看她」，至於其他訊息都是從媒體報導得知的。

她強調柯文哲的案子，律師和支持者都辛苦了，自己對司法已經死心，只要柯文哲還活著， 就是要被關押，除非是死在裡面，7個月就能損壞一個器官，大概1年就走了。

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