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星國男星陳泓宇父車禍身亡 悲痛要逃逸駕駛道歉

陳泓宇在24歲出道，《荷蘭村》、《志在四方》和《信約：動盪的年代》為其代表作，昨拍片淚訴父親騎車遭撞身亡，希望肇事者出面向亡父道歉。（翻攝自陳泓宇臉書）陳泓宇在24歲出道，《荷蘭村》、《志在四方》和《信約：動盪的年代》為其代表作，昨拍片淚訴父親騎車遭撞身亡，希望肇事者出面向亡父道歉。（翻攝自陳泓宇臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕46歲新加坡知名男星陳泓28日深夜在臉書以影片痛揭父親因車禍腦死身亡，呼籲肇事司機現身道歉。

影片中，陳泓宇表示與家人在泰國經歷緬甸強震平安無事，父親卻再28日早上10點35分騎機車時被一輛轎車撞擊，送醫後被宣布腦死、心臟停止，他難過痛斥：「人就這樣離開了。」無法接受撞父親車輛隨即逃逸，他公開表示：「希望肇事司機能夠現身，我不會報仇。」

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陳泓宇說，他只希望司機能當面向已過世父親道歉。發文中，陳泓宇亦公開一段行車記錄器影片，影片中可見該車輛在彎道超車時已將機車撞倒，陳泓宇被撞後倒地不起。

陳泓宇現為新加坡當紅影視男星，他在24歲出道，至今已擔任多部電視劇男主角，《荷蘭村》、《志在四方》和《信約：動盪的年代》為其代表作，2015年首次獲得紅星大獎最佳男主角，成為紅星大獎2015年視帝。

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