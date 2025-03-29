地表最強阿姨踢鐵板！挑戰「全民嬰檢」 當場崩潰痛哭

〔記者李紹綾／台北報導〕陳雪甄演出電影《粽邪》被譽「地表最強阿姨」，她近來與「劇場男神」竺定誼演出公視學生劇展《全民嬰檢》，挑戰完彷如實境秀般拍攝，以及前所未有的「生育資格考驗」後，她笑說：「還是不要生小孩比較好？」

陳雪甄在《全民嬰檢》飾演「李莉」，有需要幫寶寶換尿布的戲碼。（公視提供）

《全民嬰檢》故事設定在政府立法，規定所有夫妻都必須通過三關測驗，嚴格把關父母素質與國家福利的未來寓言。劇情圍繞著陳雪甄、竺定誼飾演的白領階級夫妻檔，以及喬瑟夫、葉曉霏飾演的年輕情侶；他們為了通過考試的緊張過程。

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陳雪甄（右）、竺定誼（左）在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）

該劇由台藝大影創所教授李建成擔任製作人，何煒彤身兼編劇和導演。導演何煒彤表示，她希望透過荒誕的黑色喜劇，探討當代社會中「階級複製與考試制度」等嚴肅議題。她巧妙將一貧一富兩對夫妻置於需要「通過考試才能生育」的世界觀中，旨在衝擊觀者對於階級複製的僵化想像，並引發觀眾對於生養下一代議題的反思。

喬瑟夫（左）、葉曉霏在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試的年輕伴侶。（公視提供）

為了增強劇情的累積和情緒的表達，何煒彤在劇中運用了多場一鏡到底的拍攝手法，並採用風格強烈的燈光和轉場，以及偏機械人感和科技感的音效。鏡頭在紅白黑交錯、超現實感的「過三關」考試場景間流動，也專注於人物處境和反應，使演員們彷彿置身實境秀中。何煒彤說：「希望讓觀眾體驗沉浸式的臨場感和考試的刺激感。」

陳雪甄（左）、竺定誼在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）

陳雪甄表示，看到劇本時，已經想像到這種「比較超寫實的劇場般氛圍」，除與導演何煒彤的想法不謀而合，更讓擅長視覺劇場的陳雪甄演來如魚得水。她在劇中挑戰了包尿布、面對女兒青春期叛逆等「被嬰檢」考題，最後在考試椅子上崩潰、哭泣，充滿劇力。

陳雪甄分享，角色為了通過「全民嬰檢」，長年以來撐持的框架崩毀、感受到不知所措的打擊，讓她深深投入在角色情緒中。回憶拍攝情景，陳雪甄提到，劇本裡原本沒有哭泣的安排，但當下她難免會崩潰，也體悟到「在家庭、孩子、父母之間，往往沒有標準答案。」竺定誼則覺得劇本「很有趣、很有畫面感也很有想像空間」，並且討論到的議題與他自己生了小孩之後思考的事情有關，期盼演出能令觀眾有共鳴。

《全民嬰檢》有著超現實、類劇場的場景設計，陳雪甄（左）、竺定誼（右）飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）

陳雪甄有感說：「當了父母之後就會發現，有時候盡最大的力氣也不一定能給他們最好生活。」她認為子女是獨立的個體，父母更重要的是要去理解和了解孩子真正的需求，並分享自己現在對孩子會比較放鬆、盡力而為，多去溝通、理解與互動才是最重要的。

《全民嬰檢》有著超現實、類劇場的場景設計，葉曉霏（左）、喬瑟夫飾演參與國家生育考試的年輕伴侶。（公視提供）

喬瑟夫、葉曉霏則對劇中與小孩互動印象深刻，沒有生育經驗的喬瑟夫笑說，他抱了一個只有三個月的嬰兒，「抱完手都在發抖」。葉曉霏在劇中與躺在血泊裡的小男孩對戲，也感到相當緊張，但她表示拍攝過程還算順利。葉曉霏喜歡《黑鏡》這類未來世界或虛擬狀態的作品，也提到「科技更發達時會發生什麼事情？」是她相當關心的事。

《全民嬰檢》藉架空世界的設定，以一場考試呈現未來科技對人類生活的影響；日前更獲得國際青睞，入圍馬德里電影獎。3月30日晚間10時於公視頻道播出，之後同步上架「公視＋」OTT平台。

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