晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

地表最強阿姨踢鐵板！挑戰「全民嬰檢」 當場崩潰痛哭

〔記者李紹綾／台北報導〕陳雪甄演出電影《粽邪》被譽「地表最強阿姨」，她近來與「劇場男神」竺定誼演出公視學生劇展《全民嬰檢》，挑戰完彷如實境秀般拍攝，以及前所未有的「生育資格考驗」後，她笑說：「還是不要生小孩比較好？」

陳雪甄在《全民嬰檢》飾演「李莉」，有需要幫寶寶換尿布的戲碼。（公視提供）陳雪甄在《全民嬰檢》飾演「李莉」，有需要幫寶寶換尿布的戲碼。（公視提供）

《全民嬰檢》故事設定在政府立法，規定所有夫妻都必須通過三關測驗，嚴格把關父母素質與國家福利的未來寓言。劇情圍繞著陳雪甄、竺定誼飾演的白領階級夫妻檔，以及喬瑟夫、葉曉霏飾演的年輕情侶；他們為了通過考試的緊張過程。

陳雪甄（右）、竺定誼（左）在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）陳雪甄（右）、竺定誼（左）在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）

該劇由台藝大影創所教授李建成擔任製作人，何煒彤身兼編劇和導演。導演何煒彤表示，她希望透過荒誕的黑色喜劇，探討當代社會中「階級複製與考試制度」等嚴肅議題。她巧妙將一貧一富兩對夫妻置於需要「通過考試才能生育」的世界觀中，旨在衝擊觀者對於階級複製的僵化想像，並引發觀眾對於生養下一代議題的反思。

喬瑟夫（左）、葉曉霏在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試的年輕伴侶。（公視提供）喬瑟夫（左）、葉曉霏在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試的年輕伴侶。（公視提供）

為了增強劇情的累積和情緒的表達，何煒彤在劇中運用了多場一鏡到底的拍攝手法，並採用風格強烈的燈光和轉場，以及偏機械人感和科技感的音效。鏡頭在紅白黑交錯、超現實感的「過三關」考試場景間流動，也專注於人物處境和反應，使演員們彷彿置身實境秀中。何煒彤說：「希望讓觀眾體驗沉浸式的臨場感和考試的刺激感。」

陳雪甄（左）、竺定誼在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）陳雪甄（左）、竺定誼在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）

陳雪甄表示，看到劇本時，已經想像到這種「比較超寫實的劇場般氛圍」，除與導演何煒彤的想法不謀而合，更讓擅長視覺劇場的陳雪甄演來如魚得水。她在劇中挑戰了包尿布、面對女兒青春期叛逆等「被嬰檢」考題，最後在考試椅子上崩潰、哭泣，充滿劇力。

陳雪甄分享，角色為了通過「全民嬰檢」，長年以來撐持的框架崩毀、感受到不知所措的打擊，讓她深深投入在角色情緒中。回憶拍攝情景，陳雪甄提到，劇本裡原本沒有哭泣的安排，但當下她難免會崩潰，也體悟到「在家庭、孩子、父母之間，往往沒有標準答案。」竺定誼則覺得劇本「很有趣、很有畫面感也很有想像空間」，並且討論到的議題與他自己生了小孩之後思考的事情有關，期盼演出能令觀眾有共鳴。

《全民嬰檢》有著超現實、類劇場的場景設計，陳雪甄（左）、竺定誼（右）飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）《全民嬰檢》有著超現實、類劇場的場景設計，陳雪甄（左）、竺定誼（右）飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）

陳雪甄有感說：「當了父母之後就會發現，有時候盡最大的力氣也不一定能給他們最好生活。」她認為子女是獨立的個體，父母更重要的是要去理解和了解孩子真正的需求，並分享自己現在對孩子會比較放鬆、盡力而為，多去溝通、理解與互動才是最重要的。

《全民嬰檢》有著超現實、類劇場的場景設計，葉曉霏（左）、喬瑟夫飾演參與國家生育考試的年輕伴侶。（公視提供）《全民嬰檢》有著超現實、類劇場的場景設計，葉曉霏（左）、喬瑟夫飾演參與國家生育考試的年輕伴侶。（公視提供）

喬瑟夫、葉曉霏則對劇中與小孩互動印象深刻，沒有生育經驗的喬瑟夫笑說，他抱了一個只有三個月的嬰兒，「抱完手都在發抖」。葉曉霏在劇中與躺在血泊裡的小男孩對戲，也感到相當緊張，但她表示拍攝過程還算順利。葉曉霏喜歡《黑鏡》這類未來世界或虛擬狀態的作品，也提到「科技更發達時會發生什麼事情？」是她相當關心的事。

《全民嬰檢》藉架空世界的設定，以一場考試呈現未來科技對人類生活的影響；日前更獲得國際青睞，入圍馬德里電影獎。3月30日晚間10時於公視頻道播出，之後同步上架「公視＋」OTT平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中