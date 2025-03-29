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外國人到底知不知道台灣？被控網暴鍾明軒 阿滴完整回應了

百萬網紅「阿滴」表示，他出國這麼多次的經驗來說，當他自我介紹「我來自台灣、我是台灣人」，大概有80%的機率對方都知道。（擷取自臉書）百萬網紅「阿滴」表示，他出國這麼多次的經驗來說，當他自我介紹「我來自台灣、我是台灣人」，大概有80%的機率對方都知道。（擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅鍾明軒近日在Youtube節目「百靈果」訪談時表示，他出國後才知道好多人不知道Taiwan、Taiwanese，一番話導致遭到炎上。YouTuber「阿滴」則持相反意見發文。不久後，鍾明軒深夜發文痛訴遭到「同行的冷漠與推波助瀾」，讓不少網友將矛頭指向阿滴，認為他帶頭霸凌。對此，阿滴昨日晚上完整的解釋了自己的想法。

網紅鍾明軒近日在Youtube節目「百靈果」訪談時表示，他出國後才知道好多人不知道台灣，「沒人知道Taiwan」。他還說，當他說他是說中文，「我們是chinese culture（中華文化），這時候才可以跟大家產生連結。對此，百萬網紅「阿滴」表示，他出國這麼多次的經驗來說，當他自我介紹「我來自台灣、我是台灣人」，大概有80%的機率對方都知道。文章一出，立刻引發熱議，還有網友稱讚「高下立判」。而鍾明軒則因為言論遭到網友炎上。

鍾明軒28日深夜在社群網路上抒發心聲，認為自己遭斷章取義，並稱這個世界不願意好好聽他說話。另外，他還提到這件事遭到「來自同行的冷漠與推波助瀾」，被網友認為是就是在指阿滴。事後，阿滴遭到不少網友的攻擊，認為他帶頭網路霸凌。

對此，阿滴昨深夜在Threads上PO文表示，他花了一點時間看完、消化各方意見，以及接到另外一名YouTuber錫蘭的直播電話後，想分享一下想法。首先，他當初會發文，是因為鍾明軒在節目裡說，當他在美國留學，在班上自我介紹說「我來自台灣」時，發現好多人不知道Taiwan。他曾經嘗試說台北101、台積電都不知道，只知道珍珠奶茶但是不知道是來自台灣的美食。另外，會選擇用Chinese culture（中華文化）來介紹台灣，是因為他覺得講「中華文化」是外國人能聽得懂的說法。

阿滴說，他要表達的是，他在國外旅遊時需要介紹自己或是有人問他是哪裡來的，他也會說「I'm from Taiwan」，這時候大約有八成會聽過台灣。（是他旅行時對話過的外國人，並不是世界上所有的外國人。）如果遇到完全沒聽過台灣的朋友，他會盡量用對方理解的語言介紹台灣。世界上本來就不可能每一個人都聽過台灣，因此他在學外語的時候都會特別學怎麼介紹他來自哪裡，在這個時候就能派上用場。

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