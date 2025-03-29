經典賽資格賽強壓西班牙！徐若熙超狂月薪曝 鬆口旅外規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕在WBCQ世界棒球經典賽資格賽中，投出158公里速球震撼海內外媒體的投手徐若熙，以及發揮出色配球功力的捕手蔣少宏，近日在味全龍春訓期間，接受TVBS運動名人訪談節目《鞋來開箱》專訪。訪談中，這對投捕搭檔不僅展現了絕佳默契，也聊到備受關注的未來動態，其中徐若熙更首度鬆口，談及旅外夢想。

徐若熙（右）與蔣少宏上節目接受訪問。（TVBS提供）

在WBCQ對戰西班牙的關鍵賽事中，徐若熙帶傷登板，仍飆出158公里速球，主持人張良瑜關心徐若熙大腿傷勢，他表示自己平常心看待，「發生（傷病）了就去面對它，想辦法把它解決，運動員難免受傷，把該做的事情做好，對得起自己。」

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蔣少宏被問到在徐若熙復原期間有沒有給予鼓勵，卻被徐若熙不留情面的打臉回：「沒有！」讓蔣少宏尷尬苦笑。但他也補充道，「雖然彼此不會特別講什麼，也都很清楚知道對方的想法，只希望他好好的把自己調整到最好，」這段對話也展現了投捕搭檔間的深厚默契與感情。

節目中兩人帶來各自的實戰手套，並分享挑選手套的經驗。蔣少宏建議初學者選擇手套時，「順不順眼最重要」，隨著使用程度與賽事強度，初學者會更清楚自己對手套的需求。

蔣少宏分享自己的捕手手套。（TVBS提供）

徐若熙則是表示自己比賽有特定幾款，有趣的是在過去出賽過程中，自己也有因手感不順，臨時更換手套的例子。他進一步解釋，其實是自己狀態問題，藉由換手套讓心裡感受好一些，但也確實帶來改善。

隨著徐若熙在WBCQ中大放異彩，主持人也問到眾多球迷關注的話題－未來是否考慮旅外？徐若熙也首度在媒體前鬆口表態，「去那裡都好，不設限，去日本、再去美國。」此話一出，同隊搭檔的蔣少宏連忙緩頰，「夢想、夢想！」不過這段訪問也讓球迷對他的發展充滿期待，無論未來是加入日本職棒還是美國大聯盟，徐若熙的下一步將備受關注。而中職味全龍隊28日公布談薪結果，徐若熙今年調薪至月薪新台幣40萬元。

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