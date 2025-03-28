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娛樂 最新消息

黃子佼人神共憤！吳淡如怒求公布「高級會員身分」 藝人齊聲力挺

吳淡如（左）憤求公布有黃子佼在內的創意私房80名高級會員真實身份。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）吳淡如（左）憤求公布有黃子佼在內的創意私房80名高級會員真實身份。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，再因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎。對此，知名作家、主持人吳淡如也氣憤喊話，希望公布完整的高級會員名單並起訴，許多藝人也紛紛發聲力挺。

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吳淡如於臉書氣憤發文。（翻攝自臉書）吳淡如於臉書氣憤發文。（翻攝自臉書）

黃子佼自被檢警查扣的硬碟中揪出藏有「創意私房」大量未成年不雅片，先前一審判決書曝光，有名14歲少女因被「點菜」共遭性侵228次；另名約為12歲的未成年女孩遭拍攝255支不雅片，引發台灣社會人神共憤。對此，吳淡如昨（27日）公開發文以黑底文寫下，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」

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不僅如此，吳淡如的發文最後更加上憤怒的表情符號，氣憤難平情緒溢於言表。然而，不僅許多網友贊成支持，不少圈內星友、藝人也紛紛發聲力挺，「阿BEN」白吉勝、徐小可夫妻表示「完全支持100，姐搖旗！我們跟上！」余皓然也喊話「完全100贊成！」電視名嘴、公民教師黃益中也認為「當然贊成，下地獄前讓社會認識牠們。」

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