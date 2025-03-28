黃子佼人神共憤！吳淡如怒求公布「高級會員身分」 藝人齊聲力挺

吳淡如（左）憤求公布有黃子佼在內的創意私房80名高級會員真實身份。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，再因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎。對此，知名作家、主持人吳淡如也氣憤喊話，希望公布完整的高級會員名單並起訴，許多藝人也紛紛發聲力挺。

相關新聞：被指趕盡殺絕「逼死黃子佼才甘願？」 德州媽媽一席話全網力挺

請繼續往下閱讀...

吳淡如於臉書氣憤發文。（翻攝自臉書）

黃子佼自被檢警查扣的硬碟中揪出藏有「創意私房」大量未成年不雅片，先前一審判決書曝光，有名14歲少女因被「點菜」共遭性侵228次；另名約為12歲的未成年女孩遭拍攝255支不雅片，引發台灣社會人神共憤。對此，吳淡如昨（27日）公開發文以黑底文寫下，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」

相關新聞：阿Ben開轟黃子佼「關80年都不夠」 呼籲約談幫兇：全下地獄

不僅如此，吳淡如的發文最後更加上憤怒的表情符號，氣憤難平情緒溢於言表。然而，不僅許多網友贊成支持，不少圈內星友、藝人也紛紛發聲力挺，「阿BEN」白吉勝、徐小可夫妻表示「完全支持100，姐搖旗！我們跟上！」余皓然也喊話「完全100贊成！」電視名嘴、公民教師黃益中也認為「當然贊成，下地獄前讓社會認識牠們。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法