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娛樂 最新消息

前夫告她違反個資法 理科太太一審獲判無罪

理科太太遭前夫提告違反個人資料保護法，台北地院今宣判理科太太無罪。可上訴。（資料照；記者溫于德攝）理科太太遭前夫提告違反個人資料保護法，台北地院今宣判理科太太無罪。可上訴。（資料照；記者溫于德攝）

〔記者張文川／台北報導〕網紅「理科太太」陳映彤（Evelyn）2021年底與前夫理科先生（John）結束5年婚姻，雙方打親權訴訟期間，理科太太將寫有John的病歷和用藥等特種個資紙條，提供給家事法庭當證據，John氣得提告，北檢依違反個人資料保護法將她起訴，台北地院今宣判理科太太無罪。可上訴。

北院審理期間，理科太太否認犯罪，認為紙條內容是她寫給醫生的，並非醫師提供給她的醫療個資，且John先前早已拍片將自己的病情公告週知，已非隱私；John則到庭表示有和解意願。

2021年12月14日雙方經法院調解簽字離婚，但仍有親權、財產等訴訟審理中，理科太太被控未經同意，私自取得陳姓心理師出具記載John病況及用藥資料的紙條，於2022年8月18日將紙條提供給家事法官當證據。John控告她涉違反個資法。

北檢偵查後認為理科太太未經John的同意，就把John的病史及用藥紀錄等個資提供給法院使用，已逾越蒐集個資目的，前年12月依違法蒐集及利用他人醫療特種個資罪嫌起訴她。

38歲的理科太太答辯主張，她將紙條交給家事法官，是為了協助法官釐清事實，家事案件為不公開審理案件，不會洩漏出去，使用目的正當；且紙條內容是家庭生活過程中，基於夫妻關係而取得的資料，不適用個資法，她沒有違法的主觀犯意與行為。

理科太太去年也反控前夫涉違反個資法，指控John涉於2022年1月上旬5度未經她的同意，透過IG將她委由律師寫給法院的家事事件調解聲請狀、陳報狀等文書的雲端連結，傳送給不明網友，內含她的住址、年籍、身分證字號等個資，北檢今年3月21日將John依違反個資法提起公訴。

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