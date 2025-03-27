黃小柔頭髮掉一半！砸8位數監製短片 自嘲比生小孩還認真

綠茶、王以路、陳為民、黃小柔和玥熹今出席《網紅崛起》首映記者會。（億元資本提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃小柔擔任短片《網紅崛起》監製，今與陳為民、綠茶和玥熹等人出席首映記者會，她表示為了這部戲燒了至少8位數，壓力還大到掉了頭髮。

相關新聞：曾國城談黃子佼失言丟工作！黃小柔嚴肅表態「錯了就是錯了」

請繼續往下閱讀...

關於8位數，黃小柔說精品部分投入了較龐大的成本，甚至租借了豪華跑車麥拉倫，她笑說：「這次真的很大膽，每個演員穿的都是有自己風格的精品，還有押金呢！」被問到是否有損壞？她苦笑：「我生小孩都沒這麼認真！借的東西要是有問題就要買單，所以每到演員休息時間，我就會開始收拾精品、整理防塵布，都要先收起來保管，深怕損壞。」黃小柔也說拍攝僅4天，但光是前置作業就花了3個月，「壓力太大，我頭髮都掉了一半。」

黃小柔（左）笑說為了這部短劇，壓力大到頭髮都掉了一半。（億元資本提供）

劇本方面，黃小柔透露：「完全是自己寫的，靈感來自生活經驗和聽到的故事。」至於資金回收，她坦言：「台灣戲劇市場很難回本，但短片劇集在其他國家早已行之有年，所以我決定試試看！」她也分享獨特的行銷策略，嘗試將品牌廣告費投入戲劇製作，創造更長遠的價值，「過去找代言人要價幾百萬，現在投資戲劇不只帶流量，還能擁有版權。」

她更透露，投資方「任老闆」對此計畫充滿信心，希望未來能拓展更多角色支線，「我們的野心很大，就是想做IP，以前只能靠電視台，現在只要有流量就是Somebody！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法