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曾國城談黃子佼失言丟工作！黃小柔嚴肅表態「錯了就是錯了」

曾國城（左）因表示「期待黃子佼回歸」遭外界譴責批評。（本報組合資料照）曾國城（左）因表示「期待黃子佼回歸」遭外界譴責批評。（本報組合資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾國城近期因屢屢失言慘丟主持棒還遭代言品牌切割，黃小柔今出席自己監製的短片《網紅崛起》首映記者會時，表示稍早才去錄《女王大人》，證實曾國城確實感冒，前一天的活動沒有故意放鴿子。

黃小柔談曾國城失言事件。（億元資本提供）黃小柔談曾國城失言事件。（億元資本提供）

談及曾國城日前因評論黃子佼事件而失言，黃小柔認為身為藝人都是需要去學習，每一次受訪都是新的經驗，「本質上就是與記者的一場QA對話。」對於黃子佼的行為，她直言：「大家都清楚事情的嚴重性，但我們不會落井下石。」

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談到曾國城的發言爭議，黃小柔表示：「我無法代替他回答，但身為公眾人物，我們都必須學習如何好好說話，並且檢討每一次的發言，因為我們肩負著極大的社會責任。」她也強調片段式的發言容易被放大、扭曲，或許會造成一些誤會，但同時強調：「錯了就是錯了。」

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