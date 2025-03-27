出道24年最害怕女藝人竟是她！楊祐寧吐露崩潰原因

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊祐寧、楊謹華、Ella陳嘉樺主演的戲劇《今夜一起為愛鼓掌》在Netflix上線後，瞬間佔據排行榜，憑藉大膽探討親密關係的劇情，引爆網路熱議。Ella與楊祐寧劇中飾演夫妻，戲外互推對方是「吵鬧王」，興致一來還直接開啟即興演出。一場戲中，Ella要在家中藏按摩棒，以免被老公楊祐寧發現，導演一喊CUT，兩人立刻歪樓，Ella笑說：「其實最容易藏的地方就是身體裡，剛演一半差點藏在裡面走路！」楊祐寧立刻戲精上身，驚呼：「Baby，你怎麼了？」讓Ella趕緊逃進廁所。

楊祐寧（右）和Ella合作《今夜一起為愛鼓掌》，認證她的出乎意料讓人總感到驚喜。（壹壹影業提供）

兩人的調皮互動不僅侷限於搞笑場面，就連演出溫情戲碼也能瞬間跳脫。一場夫妻與自己和解的戲碼中，兩人原本深情擁抱、落淚，沒想到一下戲，Ella立刻對著鏡頭做鬼臉，甚至突如其來熱舞，讓楊祐寧與楊謹華滿臉無奈地看著她。

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楊祐寧笑說：「大家總說有我在的地方就有歡樂，但其實Ella才是壓倒性獲勝！她是我拍戲這麼多年來，唯一一個讓我『害怕』的女藝人，真的，她太吵、太過動了！」認為自己出道24年，終於碰上敵手。

兩人打打鬧鬧，最有趣的還有一場在「矽膠娃娃店」的互動。劇中，Ella發現楊祐寧光顧矽膠娃娃店的發票，氣得衝到現場「抓小三」，想看看這到底是什麼地方，還開始腦補楊祐寧與矽膠娃娃「親密接觸」模樣。

楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》光顧矽膠娃娃店。（壹壹影業提供）

其實在拍攝前，Ella還一本正經地教楊祐寧：「胯下要緊密貼合，還要『旋、扭』！」讓楊祐寧哭笑不得地回：「我知道啦，都生兩個了！」現場瞬間笑翻。

Ella雖在劇中是來「抓姦」老公，但戲外卻對矽膠娃娃「上下其手」，還忍不住比較尺寸！被問到矽膠娃娃的觸感是否真實時，Ella東摸摸、西摸摸後，大笑回應：「不一樣，她的比較大！」《今夜一起為愛鼓掌》已在愛奇藝國際版、MyVideo、八大電視台、Netflix上線。

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