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網紅讚養二度發文 重申：純粹不信任那個頻道

《橫豎研究所》爆料金秀賢與金賽綸之間種種事情。（翻攝自YouTube）《橫豎研究所》爆料金秀賢與金賽綸之間種種事情。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢捲入和已故女星金賽綸的戀愛風波，遭女方遺屬控訴兩人是在金賽綸未成年時交往，金賽綸生前還遭到金秀賢公司追討7億韓圜（約新台幣1583萬元）賠償金，不過金秀賢全盤否認，僅認了曾經和金賽綸戀愛，但強調兩人交往時金賽綸已成年。韓籍YouTuber宋讚養曾在社群平台發文，表示不信任爆料的「那個地方」，今（25）隨著K先生、金賽綸前夫發聲，宋讚養也二度發文表達自己的意見。

韓籍YouTuber宋讚養。（翻攝自臉書）韓籍YouTuber宋讚養。（翻攝自臉書）

宋讚養說，今天金賽綸前男友的新聞出來，接著家屬跟金賽綸丈夫也都出聲，關心的人應該都有看到，他個人選擇繼續等待後續內容。原本金秀賢將於本週日（30日）來台參加高雄櫻花祭活動，目前也已經取消，對此，宋讚養先前就說過「金秀賢要嘛就是不參加在台灣的活動，要嘛至少得在韓國弄一次記者會」如今活動取消，宋讚養說：「不會看到戰爭了」。

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宋讚養猜測金秀賢應該打算默默用官司解決，就像NewJeans一樣，用時間耗。他也再一次提到「我實在是沒辦法相信那個放羊的孩子頻道（指《橫豎研究所》）」但也強調並非意味自己相信金秀賢一定無辜，他更希望一切證據都趕快拿出來，早點讓事情落幕。

《橫豎研究所》的爆料內容宋讚養無法全部相信。（翻攝自YouTube）《橫豎研究所》的爆料內容宋讚養無法全部相信。（翻攝自YouTube）

宋讚養說，自己雖然不是金秀賢粉絲，只是純粹不信任那個頻道的人，假如金秀賢跟那個頻道合作，宋讚養也不會相信金秀賢，總之，他從頭到尾都不相信《橫豎研究所》，無論誰和《橫豎研究所》合作，宋讚養都不會相信從那個頻道透露的信息。

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宋讚養最後表示，「你們光是透過這件事就知道了韓國本身就很亂，韓國本身也整天在砲轟韓國是沒錯，但韓國的東西南北也在這幾十年當中完全讓韓國惡魔化也是事實」，他希望無論支持哪一邊，都應該深入查證，並謹記外面的留言實際上不一定是真相。

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