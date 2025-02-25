遭男歌迷追到飯店！告白品冠吐出驚人之語：你有疼我的責任

品冠《今夜來哈囉》北京生日限定場溫情落幕。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠22日舉辦《今夜來哈囉Hello Victor LIVE》演唱會北京生日限定場，以溫暖聲線串聯三十年音樂記憶，更意外收穫演唱會生日限定場驚喜，與粉絲共度歡笑與感動的一晚。

品冠表示，雖然當天氣溫零下負一度，但是歌迷熱情應援氣氛超嗨，他也分享自己的首場個人演唱會就是於2007年6月23日在同一個場地北京展覽館劇場舉辦，這次重新踏上這個場地開唱，對他來說別具意義。

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品冠《今夜來哈囉》北京生日限定場溫情落幕。（種子提供）

他自爆，「印象很深刻第一次來北京是2001年宣傳單飛後的首張專輯《疼你的責任》 簽售會，還出現歌迷跟車到下榻飯店，有一位男歌迷大喊：『拜託幫我簽名，因為你有疼我的責任。』」引發全場哄堂大笑。

在演唱會大合照環節，現場突然播放生日快樂歌，工作人員推著特製版生日蛋糕驚喜登場。面對突如其來的神秘慶生環節，品冠眼泛淚光非常感動，並幽默調侃道：「今天是我35歲生日，其實我從5歲就開始出道唱歌了。謝謝你們的慶生，生日歌可以再為我多唱一遍嗎？」

品冠《今夜來哈囉》北京生日限定場溫情落幕。（種子提供）

在全場齊唱生日歌的溫馨氛圍中，品冠也許願希望未來可以多和大家見面，同時他也驚喜預告除了近期上架的爱奇藝古裝劇《仙台有樹》中演唱的抒情插曲《未盡》之外，將會在春暖花開時帶給大家全新單曲。

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當晚他更解鎖了之前在音樂綜藝節目中唱過的《不是因為天氣晴朗才愛你》。在演唱《有沒有一首歌會讓你想起我》之前，品冠感性地提到出道30年的感想，「我一直覺得自己很幸運，不知不覺一直默默耕耘了30年，雖然在知名男歌手排名中，我可能不是在很TOP的位置，但是希望能推出更多耳熟能詳的歌曲，希望在若干年之後我的作品還能夠被記住。」台下歌迷激動熱情齊喊「你就是我們心目中的第一名」。

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