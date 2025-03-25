台灣太自由民主 許仲江：才讓中配亞亞囂張

中配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論被移民署廢止居留許可，並依法要求限期離境。亞亞今（25）日上午與「台灣家庭互助協會」赴內政部門口召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞因鼓吹武統遭移民署廢止居留許可並限期離境，今（25）日是她必須離開台灣最後期限，昨她上廣播節目竟稱「我不會自動走」，今天上午竟還開記者會，囂張行徑令人瞠目結舌。

民視新聞台談話節目《台灣最前線》主持人許仲江稍早在個人臉書發文表示，台灣就是太自由民主才讓中配亞亞這麼囂張，不甩驅逐出境，更斥她今天還去內政部開記者會抗議，「還有一個家庭互助協會批判台灣迫害人權，請問當亞亞講武統台灣時，台灣人的人權何在？這個協會怎不講話？」

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許仲江直言，台灣如果真的迫害人權，還能讓你們公開講話？強調亞亞如果不驅逐，台灣政府會被看笑話，太軟弱了。

劉振亞上午與「台灣家庭互助協會」召開記者會，訴求內政部撤銷驅離處分， 反共網紅「八炯」則率人表達支持內政部立場，並喊話亞亞「滾回去」，雙方於記者會上爆發激烈口角衝突。

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在記者會上，劉振亞表示自己有談到武統，是基於情勢分析，「我談到武統，一旦發生武統會為台灣帶來多大的傷害」，而「談到武統」與「主張武統」，是兩個不同的概念。

劉振亞在抖音擁有近50萬粉絲，因先後發布多支宣揚中共武力強大、武統台灣勢在必行等影片，還讓自己的小孩化名「小當歸」，在鏡頭前露面說自己是「中國台灣人」、「台灣當歸」、「台灣快回歸祖國懷抱」，引發議論。

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