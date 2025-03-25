晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣太自由民主 許仲江：才讓中配亞亞囂張

中配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論被移民署廢止居留許可，並依法要求限期離境。亞亞今（25）日上午與「台灣家庭互助協會」赴內政部門口召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）中配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論被移民署廢止居留許可，並依法要求限期離境。亞亞今（25）日上午與「台灣家庭互助協會」赴內政部門口召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞因鼓吹武統遭移民署廢止居留許可並限期離境，今（25）日是她必須離開台灣最後期限，昨她上廣播節目竟稱「我不會自動走」，今天上午竟還開記者會，囂張行徑令人瞠目結舌。

民視新聞台談話節目《台灣最前線》主持人許仲江稍早在個人臉書發文表示，台灣就是太自由民主才讓中配亞亞這麼囂張，不甩驅逐出境，更斥她今天還去內政部開記者會抗議，「還有一個家庭互助協會批判台灣迫害人權，請問當亞亞講武統台灣時，台灣人的人權何在？這個協會怎不講話？」

相關新聞：先柔性勸說中配亞亞自行出境 移民署：堅決不從將採強制手段

許仲江直言，台灣如果真的迫害人權，還能讓你們公開講話？強調亞亞如果不驅逐，台灣政府會被看笑話，太軟弱了。

劉振亞上午與「台灣家庭互助協會」召開記者會，訴求內政部撤銷驅離處分， 反共網紅「八炯」則率人表達支持內政部立場，並喊話亞亞「滾回去」，雙方於記者會上爆發激烈口角衝突。

相關新聞：強調主張和平統一 亞亞：武統言論是情勢分析與「鼓吹」不同

在記者會上，劉振亞表示自己有談到武統，是基於情勢分析，「我談到武統，一旦發生武統會為台灣帶來多大的傷害」，而「談到武統」與「主張武統」，是兩個不同的概念。

劉振亞在抖音擁有近50萬粉絲，因先後發布多支宣揚中共武力強大、武統台灣勢在必行等影片，還讓自己的小孩化名「小當歸」，在鏡頭前露面說自己是「中國台灣人」、「台灣當歸」、「台灣快回歸祖國懷抱」，引發議論。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中