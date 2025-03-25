楊祐寧升格三寶爸「大女兒最後才得知」 原因曝光：跟她講全校就會知道

楊祐寧出席「Make-A-Wish 世界願望月起跑記者會」。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊祐寧升格三寶爸，今出席「Make-A-Wish 世界願望月起跑記者會」，提到原本和老婆決定下半年才計畫生子，沒想到寶寶提早報到，讓夫妻倆又驚又喜。他們年初還不知道懷孕，已經和老婆一起滑雪，上月也一同滑雪，好在老婆身體狀況一直很好，他說：「她平時有穩定在運動，整體狀況都滿好的，上月滑雪時她自己很注意，在安全狀態下玩了一下。」

這回懷孕，全家最後一個得知的竟是4歲的大女兒Anah，原來是夫妻倆把好消息po到社群媒體之前才想到還沒跟大女兒告知喜訊，楊祐寧虧大女兒：「只要跟她講，全校就會知道！」當時大女兒跟奶奶在宜蘭玩，老婆在香港工作，靠三方通話來視訊告知，大女兒一接起電話立刻說：「我知道媽媽有baby了，我明天就要去跟老師講！」讓大人們好氣又好笑。

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楊祐寧曝大女兒是最後一個得知媽媽懷孕。（記者潘少棠攝）

談起老婆發現懷孕的契機，他指出Melinda自己發覺身體不太一樣，比平常還容易累，某天凌晨醒來靈光乍現，獨自到廁所驗孕，回到床上後楊祐寧感覺到老婆欲言又止，她才說：「我們有第三個baby！但我不知道正不正確，第二條線有點模糊。」反倒是楊祐寧經驗老道，老神在在回「只要有模糊的線就是了」，因此當天一早安排產檢，就看到已經有心跳的可愛小胚胎。

而寶寶性別，他有刻意請醫生不要告知性別，希望「出生再知曉性別」，會努力拼生子？他回：「當了父母之後，健康就好真的很重要。」對於想要生幾個寶寶，他則說「先看老婆意願」，他提到有個朋友有7個小孩，當下羨慕跟老婆說：「妳看人家這麼棒！」言下之意就是自己也想多拼幾個寶寶，只是家中現在只有3個房間，有些窘迫，看來換房會比生子還急迫。

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