晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭秉治首度為中信兄弟寫歌 相約王威晨、張志豪、岳東華去K歌

蕭秉治（右二）為中信兄弟打造全新年度歌曲，並與球員王威晨（左起）、張志豪、岳東華共同合唱。（相信音樂提供）蕭秉治（右二）為中信兄弟打造全新年度歌曲，並與球員王威晨（左起）、張志豪、岳東華共同合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治寫過點擊破1.2億次歌曲《我還是愛著你》，創作才華被相中，受邀為中信兄弟量身打造2025年全新年度歌曲《進化 B EVOLUTION》，並與球員王威晨、張志豪、岳東華共同合唱，他們也跟蕭秉治分享平常練球過程，蕭秉治敬佩他們的辛苦與認真。

談到幫中信兄弟寫新歌，蕭秉治興奮說：「每一場棒球都是熱血澎湃，所以整個曲風是有戰鬥感，歌詞也很熱血激昂，希望中信兄弟在新的一年能再奪冠。」

蕭秉治為中信兄弟寫歌充滿熱血精神。（相信音樂提供）蕭秉治為中信兄弟寫歌充滿熱血精神。（相信音樂提供）

在錄音時，王威晨、張志豪、岳東華輪流唱起蕭秉治的歌曲《毒藥》、《可不可以別做他的情人》、《我還是愛著你》，對於蕭秉治的歌可說是耳熟能詳，最後還不忘相約有空一起去唱KTV。

蕭秉治和中信兄弟球員合唱的《進化 B EVOLUTION》MV將在明（26日）中午12點在中信兄弟官方頻道及相信音樂YouTube首播。另外8月23日蕭秉治將再次前進高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中