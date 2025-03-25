蕭秉治首度為中信兄弟寫歌 相約王威晨、張志豪、岳東華去K歌

蕭秉治（右二）為中信兄弟打造全新年度歌曲，並與球員王威晨（左起）、張志豪、岳東華共同合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治寫過點擊破1.2億次歌曲《我還是愛著你》，創作才華被相中，受邀為中信兄弟量身打造2025年全新年度歌曲《進化 B EVOLUTION》，並與球員王威晨、張志豪、岳東華共同合唱，他們也跟蕭秉治分享平常練球過程，蕭秉治敬佩他們的辛苦與認真。

談到幫中信兄弟寫新歌，蕭秉治興奮說：「每一場棒球都是熱血澎湃，所以整個曲風是有戰鬥感，歌詞也很熱血激昂，希望中信兄弟在新的一年能再奪冠。」

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蕭秉治為中信兄弟寫歌充滿熱血精神。（相信音樂提供）

在錄音時，王威晨、張志豪、岳東華輪流唱起蕭秉治的歌曲《毒藥》、《可不可以別做他的情人》、《我還是愛著你》，對於蕭秉治的歌可說是耳熟能詳，最後還不忘相約有空一起去唱KTV。

蕭秉治和中信兄弟球員合唱的《進化 B EVOLUTION》MV將在明（26日）中午12點在中信兄弟官方頻道及相信音樂YouTube首播。另外8月23日蕭秉治將再次前進高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會。

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