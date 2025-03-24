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娛樂 音樂

肌肌不夠大…畢書盡演唱會倒數24天 特訓「這部位」見客

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡即將在4月19日於台北流行音樂中心舉辦「Bii WITH YOU」演唱會，進入備戰倒數24天，排滿練唱、健身和舞蹈課程，不過之前重感冒，讓他一口氣瘦了4公斤，目前最大的目標是要長回肌肉。

「Bii」畢書盡演唱會排練。（索尼提供）「Bii」畢書盡演唱會排練。（索尼提供）

Bii在教練的要求下，吃得比以往多，甚至連炸雞都能吃，他笑著說：「只要皮剝掉就可以吃，真開心！」目前健身多集中鍛鍊腹部和胸肌，要讓這部分的肌群更長大一些再來見客。

目前他一週上5天健身房，還要密集練舞，Bii表示：「我真的是從舞蹈白痴開始練起，一路沒有中斷的練習和上課，才有大家看到的現在…」因此這次的演唱會他又給了自己更大的挑戰，準備演出舞蹈難度更高的舞曲，他直說：「這次的舞蹈對我來說一點都不簡單，舞步非常複雜又很快很多，所以演唱會前安排了好多堂舞蹈課。」幾乎天天到舞蹈教室報到的他苦笑說：「我會盡力練好的！」

「Bii」畢書盡演唱會排練。（索尼提供）「Bii」畢書盡演唱會排練。（索尼提供）

雖然排練辛苦又忙碌，但之前簽票+簽唱會上，許多從出道以來就一直支持Bii的粉絲都不畏大雨到場，很多歌迷表示因為喜歡他，而開始想要挑戰演藝相關工作，正在朝夢想前進；還有很多歌迷帶著男友、老公和小孩一起來見他，甚至有位歌迷帶著韓國藉的未婚夫來見偶像，歌迷們的貼心為近日辛勞的Bii，打了一劑最佳的強心針。

「Bii」畢書盡演唱會排練。（索尼提供）「Bii」畢書盡演唱會排練。（索尼提供）

而除了演唱會內容的準備，他也參與了周邊商品的構思，將推出2色「Bii穿Tee」、「Bii戴老帽」、「Bii Light應援手燈」、「Bbubu 掛飾布偶」和「Bii藏PVC海報」5個品項，Bii說：「要特別介紹這次會出一隻Q版的我，很可愛，可以當鑰匙圈、吊飾，我自己都想收藏送給女兒！還有專屬手燈，演唱會上拿來當螢光燈，一定很美。」演唱會周邊商品24日開始預購 https://www.fight30.com/pages/bii

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