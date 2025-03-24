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娛樂 電視

金鐘男星露骨約砲 林心如揭「床上談愛」背後秘辛

李程彬在《有愛我們床上談》與程予希有許多精彩對手戲。（TVBS提供）李程彬在《有愛我們床上談》與程予希有許多精彩對手戲。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如近年轉型擔任製作人，製作的影集《16個夏天》、《華燈初上》、《有生之年》獲金鐘肯定，她時隔11年再與《16個夏天》導演許富翔攜手，合作TVBS影集《有愛我們床上談》，深入探討時下都市男女的親密關係，並由金鐘迷你劇戲王李程彬、金鐘迷你劇女配角程予希、張軒睿、莫允雯等人共同演繹一場關於愛與慾、束縛與自由的都會縱情劇，透過4位男女主角錯綜複雜的人際關係，勾勒出當代愛情的多樣面貌。

程予希在《有愛我們床上談》有不少突破性演出。（TVBS提供）程予希在《有愛我們床上談》有不少突破性演出。（TVBS提供）

林心如擔任《有愛我們床上談》製作人。（TVBS提供）林心如擔任《有愛我們床上談》製作人。（TVBS提供）

製作人林心如表示，相較於她過去製作的作品，《有愛我們床上談》在主題與風格上更大膽直白，是時下常見但又有點隱晦的「社交」，對她來說也是首次嘗試，各方面都有突破，在尋找演員的過程也是一大挑戰。不過，她找來《16個夏天》的導演許富翔，希望透過另一個視角來探討愛情的甜美，還有其中的曖昧、激情、矛盾與選擇，應該會很有趣。

張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬主演林心如擔任製作人的新戲《有愛我們床上談》。（TVBS提供）張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬主演林心如擔任製作人的新戲《有愛我們床上談》。（TVBS提供）

暌違許久與林心如再合作，導演許富翔表示，接到邀約時相當開心，但看完劇本的第一個念頭就是「為什麼找我？」之後得知林心如希望他將這幾年作品中的喜劇成分融入新作，將故事詮釋得更有趣。問及新劇中有不少親密戲的拍攝，遇到最大的挑戰是什麼？ 他笑喊：「最大的挑戰就是我沒拍過！」

張軒睿在《有愛我們床上談》的角色十分驚喜。（TVBS提供）張軒睿在《有愛我們床上談》的角色十分驚喜。（TVBS提供）

莫允雯在《有愛我們床上談》角色的感情世界相當有趣。（TVBS提供）莫允雯在《有愛我們床上談》角色的感情世界相當有趣。（TVBS提供）

導演許富翔看完《有愛我們床上談》劇本的第一個念頭竟是「為什麼找我」。（TVBS提供）導演許富翔看完《有愛我們床上談》劇本的第一個念頭竟是「為什麼找我」。（TVBS提供）

《有愛我們床上談》不僅在題材上突破傳統，主角們的情慾戲更是一大亮點，像是李程彬的角色熱愛約砲，將有不少情感與激情交織的場面。為讓演員在拍攝中更具安全感，特別安排專業親密指導進行訓練，導演也與演員們進行多次溝通。導演許富翔談到親密戲的拍攝，認為單純聚焦於「動作戲」的話，那跳過也無所謂，既然要拍給觀眾看，每一場戲都應該要有「意義的存在」，他說：「就是透過理性的分析，去做一個很不理性的表現。」如何讓觀眾理解這部戲，成為導演的一大課題。

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