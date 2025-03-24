「橫豎」放話有N號房猛料！金秀賢公司開告：根本是犯罪

金秀賢所屬的Gold medalist發布聲明，對YouTube頻道「橫豎研究所」主播金世義追加告發。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢所屬的Gold medalist今天（24日）發布聲明，宣布對YouTube頻道「橫豎研究所」的主播金世義追加告發，指控其散布金秀賢私照、暗示金秀賢涉嫌參與「N號房」等類似犯罪，Gold medalist認為這無非就是另一種犯罪行為。

YouTube頻道「橫豎研究所」近期發布下身失蹤的洗碗照，主播金世義更多次影射金秀賢涉及比「N號房」更嚴重的事件，引發爭議。

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韓媒報導，Gold medalist今天發出三點聲明，指控金世義涉嫌刑法的恐嚇，直指橫豎研究所在3月20日於YouTube頻道散布金秀賢的私照，Gold medalist以《性暴力處罰法》的罪嫌向其提出告發。然而在隔天，橫豎研究所於21日再度發布該照片，Gold medalist認為此舉是種犯罪行為，也是公然蔑視法律及司法機關，令人難以置信。

第三點，Gold medalist指控橫豎研究所在3月21日、22日的直播中，聲稱如果Disney+不取消該劇的播放，將公開金秀賢的相關影像，「橫豎研究所甚至在直播上多次提及N號房，就像金秀賢犯下類似N號房的罪行，並聲稱擁有相關的影片。」Gold medalist強調上述都是子虛烏有，且聲稱的影片根本不存在。

橫豎研究所上週在直播上，多次聲稱持有金秀賢的相關影片，稱還有比N號房更嚴重的猛料，強調會在適當的時機公開。

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