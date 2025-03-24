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米可白愛犬錢錢罹胃癌 昔被侯友宜叫錯現身打氣

米可白被獸醫告知愛犬錢錢只剩幾個月可活，她崩潰痛哭無法接受。（翻攝自米可白臉書）米可白被獸醫告知愛犬錢錢只剩幾個月可活，她崩潰痛哭無法接受。（翻攝自米可白臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「米可白」趙亦瑄愛犬錢錢日前被醫生告知罹患胃癌只剩幾個月，她崩潰痛哭無法接受，「如果這是上帝給予的功課，這對她來說真的好沉重，好幾次我哭到無法呼吸，離別這件事，我真的沒準備好，能不能再給我多些時間。」

多年前米可白曾帶著錢錢出席活動，被新北市長侯友宜叫錯名字而種下不解之緣，侯友宜昨在米可白發文底下親自留言：「錢錢和米可白都辛苦了，為勇敢的你們加油。」希望錢錢能度過難關，米可白也感動回覆侯友宜：「謝謝市長的關心。

侯友宜留言替錢錢加油打氣。（翻攝自米可白臉書）侯友宜留言替錢錢加油打氣。（翻攝自米可白臉書）

米可白昨天一早發文坦言最近哭泣的頻率變少了，她說：「從知道錢錢罹胃癌後的第2天，我主動跟醫生討論後續安置問題⋯我很清楚，淚水對牠的病情沒有幫助。」米可白列出3點接下來要做的事：

1.不插食道管餵肉泥。
2.不切片了解腫瘤名稱。
3.不需要插管急救。

醫生聽完後，表示一般飼主都需要冷靜2週才能做出決定，也認為米可白的思緒很清楚。米可白說，她要的不多，只希望錢錢能平靜的過每一天，不要受到太多病痛折磨，「就算是離開也是在我懷裡離開，不是在手術台上，我只希望牠能等我回去見最後一面。」

 

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