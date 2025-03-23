滾輪的盡頭是尻川！K奶女教練出新招 男學員練腹肌「蜜臀打臉」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本健身女教練MAi在社群平台「X（前推特）」分享一系列與男學員「互動式訓練」的影片，因為其火辣穿著，以及與男學員的親密動作瞬間爆紅，不過也引起爭議，被檢舉是色情行業，遭到警方調查。對此，她沒有絲毫畏懼，持續PO出大尺度影片，更將批評她的網友貼上「忌妒」的標籤。

MAi經常發布火辣身材照（翻攝自X）

MAi昨（22日）於X發文控訴，她真誠透過社群發布健身資訊，換來的卻是女性的嫉妒和誹謗，「她們可能因為我紅了感到嫉妒」，呼籲網友不要散播惡意謠言或攻擊，「請你們專注自己的生活，不要貶低他人。」

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MAi經常於社群分享健身的火辣照片，吸引大批老司機關注，在X擁有超過5萬粉絲。她日前PO出一系列與男學員「互動式訓練」的影片，不僅用胸部靠在男學員的頭部，還直接跨在男學員身上，種種誇張行徑讓她被警方盯上，甚至將調查是否違反《風俗營業法》。

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MAi分享帶健身新招式。（翻攝自X）

儘管如此，MAi似乎豪不畏懼，不僅發文怒指，批評她的人就是忌妒，還持續更新大尺度影片，最新教學是使用滾輪練腹肌，她奉上蜜臀，讓男學員每一下都能夠把臉埋入她雙臀之間。

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